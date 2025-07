Zjistilo se, že výrobci skládacích telefonů lžou v klíčové metrice. Hrozí jim postih?

Pokud přemýšlíte nad skládacím smartphonem, možná byste neměli věřit oficiálním parametrům. Měření ukázalo, že tloušťka ani hmotnost často nesedí.

Skládačky a jejich chlubení se tenkostí

Skládací telefony jsou s námi již dlouhou dobu a platí za zcela legitimní kategorii. První Samsung Galaxy Z Fold, který vznikl v roce 2019, dorazil s šasi o tloušťce 6,9 mm v otevřeném a 15,5 mm v zavřeném stavu. Byl to tedy pořádný cvalík, ale skládačky ušly od té doby pořádný kus cesty.

Konstruktéři přicházeli postupem let s čím dál tenčími telefony, a jestli se výrobci těchto mobilů něčím moc rádi chlubí, je to právě tenkost šasi. V tomto segmentu dokonce probíhá dlouhodobý souboj o nejtenčí skládačku na trhu. Jenže jak se ukazuje, nic není tak, jak vypadá.

Specialistou na tenké skládačky se zdá být hlavně Honor, jehož modely Magic V patří dlouhodobě mezi ty úplně nejtenčí. Nebo ne? Korejská asociace zaměřená na uživatele nyní provedla měření tloušťky jednotlivých skládaček a výsledky byly velmi, velmi zajímavé.

Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Samsung

Čtěte také: Největší problém skládaček vyřešen. Apple odhalí „převratný“ iPhone Fold

Opravdu jsou skládačky tak tenké?

Aktuálně nejtenčími skládačkami na trhu by měly být Samsung Galaxy Z Fold 7 a Honor Magic V5, obě s velmi podobnými parametry. Oba rivalové by měli mít v otevřeném stavu 4,2 mm a v zavřeném pak 8,8 mm (Honor), respektive 8,9 mm (Samsung).

Měření korejské asociace ale ukazuje, že si Honor čísla u své skládačky trochu přikrášlil a Magic V5 nemá v zavřeném stavu 8,8 mm, ale 9,34 mm. To znamená, že není nejtenčí skládačkou na trhu, čímž se výrobce rád chlubí a že toto prvenství přebírá Samsung. Pokud tedy nepodvádí také.

Jihokorejský výrobce byl ale v měření přesnější a ve skutečnosti svému telefonu trochu přidal. Posuvné měřítko ukázalo, že Fold 7 má v zavřeném stavu jen 8,82 mm, tedy dokonce o 0,08 mm méně než je uváděno v oficiálních specifikacích. A jak na tom byly ostatní skládačky?

Model telefonu Udávaná tloušťka Naměřená tloušťka Rozdíl Honor Magic V5 8,8 mm 9,43 mm + 0,54 mm Samsung Galaxy Z Fold 7 8,9 mm 8,82 mm – 0,08 mm Vivo X Fold 5 9,2 mm 9,77 mm + 0,57 mm Xiaomi Mix Fold 4 9,47 mm 9,61 mm + 0,14 mm Huawei Mate X6 9,85 mm 10,47 mm + 0,62 mm

Takřka všichni při měření podvádí

Jak můžete vidět, udávaná tloušťka se u všech telefonů lišila od té, co uvádí výrobci a jen u Samsungu se lišila na tu správnou stranu. Všichni ostatní si realitu více čí méně ohnuli ve svůj prospěch, což rozhodně není dobře. Snad se to s příchodem další generace skládaček změní.

A to není jediný problém, co se týče měření hodnot u skládaček. Ukazuje se, že někteří výrobci (Honor, Huawei, Oppo a Vivo) si hrají i s čísly, co se týče hmotnosti. Váží své skládačky bez vnitřní ochranné fólie, což pár gramů na hmotnosti ubere a výsledek se pak liší od toho, co dostane uživatel při zakoupení.

Zdroj: Business Korea