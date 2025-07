Samsung Galaxy S25 FE se blíží. Známe barevné varianty i některé specifikace

Jihokorejský výrobce chystá nový model řady Galaxy S25. Odlehčená verze FE může zaujmout poměrem cena / výkon, ale ve výbavě nás něco trochu zklamalo.

Odlehčený vlajkový model

Telefony od Samsungu v rámci série FE patří mezi velmi populární a jedná se o odlehčené vlajky. Letos do této řady vůbec poprvé zamířila i skládačka, v podobě modelu Galaxy Z Flip 7 FE a již brzy se dočkáme dalšího přírůstku, tentokrát už s poměrně bohatou historií.

Na podzim do této řady dorazí novinka v rámci série Galaxy S25, konkrétnější model Galaxy S25 FE, který se nyní stal terčem dalšího úniku. Ten odhaluje připravované barevné varianty a také výbavu co se týče pamětí. Na co se tedy můžeme těšit?

Samsung Galaxy S25 FE dorazí ve čtyřech barvách, konkrétněji ve variantách pojmenovaných Navy (modrá), IcyBlue (světle modrá), Jetblack (černá) a White (bílá). Čtyři barvené varianty nabízí i aktuální model Galaxy S24 FE, ale jejich skladba je trochu jiná.

Vypadá to, že žlutá a světle zelená končí a nahradí je bílá s tmavě modrou. Světle modrá a černá, či spíše tmavší šedá, existují i u současné varianty. Design se víceméně nijak nezmění, konstrukce opět nabídne hliníkový rámeček a samozřejmě nebude scházet ani odolnost dle normy IP68.

Render Samsungu Galaxy S25 FE | foto: Sammy Guru

Tenčí, ale s větší baterií

Únik odhaluje také kapacitu operační paměti a zde přichází mírné zklamání. Galaxy S25 FE totiž nabídne jen 8 GB RAM, což je v této cenové kategorii již nedostatečná kapacita a více paměti by rozhodně nebylo od věci. Vnitřní úložiště bude mít velikost 128 GB nebo 256 GB.

O pohon této novinky se postará procesor Exynos 2400e a dobrou zprávou je, že jí Samsung dopřeje příjemně tenké šasi. Zatímco aktuální model Galaxy S24 FE má v pase 8 mm, jeho nástupce by měl být tlustý jen 7,4 mm a zařadí se tak mezi nejtenčí telefony na trhu.

I přes tenčí šasi bychom se ale měli dočkat navýšení kapacity, a to z původních 4700 mAh na 4900 mAh. To sice na dnešní dobu není žádná velká sláva a konkurenční značky umí nabídnut v obdobně tenkém šasi výrazně větší akumulátor, ale každé zlepšení v tomto směru je vítané.

Potěšující je i očekávané navýšení nabíjecího výkonu, a to z 25 W na o něco lepších 45 W. Bohužel to vypadá, že fotoaparát se nijakého zásadního vylepšení nedočká a Galaxy S25 FE bude vsázet na stejný fotoaparát s rozlišením 50 + 8 + 12 Mpx, jako aktuální provedení.

Kdy Samsung Galaxy S25 FE dorazí?

Přesné datum představení odlehčeného modelu Galaxy S25 FE ještě není známé, ale dočkat bychom se ho měli někdy na podzim. Samsung ho pravděpodobně představí v podobném časovém období, jako aktuální Galaxy S24 FE, tedy v průběhu září nebo října.

Zdroj: PhoneArena