Už jste viděli tenhle akční trhák na Oneplay? Rozhodně by vám neměl uniknout

Na českém Oneplay vychází filmový hit John Wick: Kapitola 4. Pokud ještě nemáte na víkend plán, určitě se na tento povedený snímek podívejte.

John Wick po čtvrté na Oneplay

Česká streamovací platforma Oneplay nabízí svým divákům spoustu kvalitního obsahu. Svou knihovnu titulů navíc neustále rozšiřuje o skvělé novinky. Aktuálně však Oneplay získalo opravdový megahit.

Jde o snímek John Wick: Kapitola 4, který se na Oneplay objeví již tuto sobotu, tedy 26. července. Vzhledem k předvídanému deštivému víkendu jde tak o skvělý tip, jak si víkendový večer zpříjemnit povedeným akčním snímkem.

Film John Wick: Kapitola 4 je na Oneplay samozřejmě nabízen s českým dabingem, díky čemuž si jej může vychutnat opravdu každý. Snímek je dlouhý 169 minut a například na českém portále ČSFD si vysloužil skvělých 76 %. Mezi akčními filmy jde tedy o absolutní špičku.

Spoustu akce, charismatický hrdina a poutavý příběh

První snímek John Wick dorazil do kin v roce 2014 a ani tvůrci tehdy možná netušili, jak moc populárním se stane. Díky tomu vznikly hned tři další pokračování, z nichž poslední díl John Wick: Kapitola 4 právě dorazil na Oneplay.

Hlavním hrdinou je charismatický John Wick, jenž je elitním nájemným zabijákem. Poslední roky se však snaží s touto prací skoncovat, což se mu vůbec nedaří. Nyní se ale naskytla neopakovatelná příležitost.

John Wick zjistí, jakým způsobem by mohl svrhnout Nejvyšší radu a tím konečně odejít do zaslouženého důchodu. Na cestě za svobodou se ale vyskytne řada nepříjemných starostí.

Akčnímu hrdinovi se totiž do cesty postaví nesmírně silný protivník, jenž má mocné spojence po celém svět. Boj je navíc o to těžší, že i staří přátelé Johna Wicka podlehnou penězům a pokusí se ho zabít. Podaří se Johnu Wickovi dovést poslední misi do úspěšného konce? Nebo je tento úkol příliš náročný i pro muže s přezdívkou Baba Yaga?

Úspěšný akční filmový svět

Snímek John Wick: Kapitola 4 zažil po celé světě velký úspěch. Na produkci snímku poskytlo studio Lionsgate filmařům 100 milionů dolarů (cca 2,08 miliardy korun) a výsledkem byl kino výdělek 447 milionů dolarů (9,3 miliardy korun).

Celkově série čtyř filmů s Jonem Wickem vydělala studiu přes 1 miliardu dolarů (cca 20,8 miliard korun). Díky tomu jde o jednu z nejúspěšnějších akčních sérií vůbec.

Není se tedy čemu divit, že již nyní filmaři připravují pátý díl. Ten by měl do kin dorazit v roce 2027 nebo 2028 a do role hlavního hrdiny se znovu vrátí charismatický herec Keanu Reeves. Popularitu akčního světa dále dokazuje i fakt, že před nedávnem se v kinech objevil spin-off s názvem Balerína v hlavní roli s Anou De Armas.