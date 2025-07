Evropa zpřísňuje přístup k obsahu pro dospělé. Česko je možná další na řadě

Nový zákon vyžaduje pro přístup k lechtivému obsahu na internetu ověření věku pomocí selfie a občanky. Kritici varují před ztrátou anonymity a sběrem dat.

Na lechtivé stránky jen s občankou

V Anglii vstoupil v platnost nový zákon týkající se přístupu k online pornografii, který si klade za cíl chránit děti. Původní zaškrtávání políček, což samozřejmě lze velmi snadno zfalšovat, nahrazuje sken obličeje, který umí odhadnout věk, v kombinaci s nahráním dokladů totožnosti.

Přední weby zaměřující se na lechtivou tematiku (Pornhub, YouPorn) uvedly, že budou tyto požadavky respektovat. To ale není všechno. V Anglii zahajují kontrolu věku u uživatelů i platformy jako Reddit, Discord, Grindr a X, kde je přístup k závadnému obsahu také možný.

Tyto nové požadavky se prozatím týkají uživatelů v Anglii, ale bylo by bláhové myslet si, že zůstane jen u ní. Dá se předpokládat, že se zvedne vlna celosvětových zákonů týkající se ochrany dětí před škodlivým obsahem na internetu, protože se globálně jedná o čím dál větší problém.

Samozřejmě je to primárně dobrá a potřebná věc, nicméně odborníci dlouhodobě varují před tím, že tyto kontroly s sebou nesou určitá rizika. Například to, že omezení věku brání uživatelům v anonymním přístupu k online informacím na internetu.

V některých zemích začíná fungovat ověření věku pro návštěvu specifických stránek

Problémy spojené s povinnou kontrolou věku

Jedním z hlavních problémů kontroly věku u obsahu s lechtivým obsahem je samozřejmě absolutní ztráta anonymity. Pokud musí uživatelé nahrát pro přístup k obsahu s touto tematikou občanský průkaz, tak skutečnost, že tyto stránky navštěvují, už bude vědět někdo jiný.

A to je samozřejmě něco, co je ne každý ochoten akceptovat a podobně se můžou cítit také děti či mladiství, kteří budou shánět například informace týkající se LGBTQ komunity. Toto úsilí o zavedení online ověření věku ale v posledních letech roste a vypadá to, že se mu již nevyhneme.

Podobné požadavky byly nedávno schváleny v USA a například i ve Francii či Irsku, které také zavádí kontroly věku pro weby s video obsahem. V Austrálii pak začne v prosinci platit zákon, dle kterého budou mít děti mladší 16 let přísný zákaz přistupovat k sociálním sítím.

Online ověření věku dle dokladů, nebo například kreditní karty, ale samozřejmě vyvolává oprávněné obavy o soukromí a bezpečnost. Ve hře je nadměrný sběr dat, ale i vládní dohled nad obyvatelstvem a hrozba úniků dat. Musíme doufat, že se tyto prvky podaří orgánům vyřešit.

Jak ověření věku funguje?

Standardní ověření věku většinou funguje na bázi selfie snímku v kombinaci s nahráním nějakého platného dokladu totožnosti. Lze ho ale provést i přes digitální identitu, či pomocí nějakých finančních záznamů, například záznamů o hypotéce nebo úvěrech.

Existují ale také technologie, které věk odhadují a jedna z nich pracuje na bázi e-mailové adresy. Ta kontroluje, jak dlouho je příslušná adresa používána a na základě toho odhaduje věk. Například ve Francii používají některé prodejny s tabákem technologii odhadu věku pomocí skenu obličeje.

Výkon těchto technologií ale závisí na přesnosti použitých algoritmů. Zcela přesné samozřejmě nejsou a většinou nabízí odhad věku s odchylkou plus mínus 18 měsíců. Je každopádně pravděpodobné, že ověřování věku bude čím dál častější a časem se mu nevyhneme ani v Česku.

Zdroj: Wired