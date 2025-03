Veletrh MWC 2025 nepřestává překvapovat. První mobil budou mít psy a kočky

MWC 2025 v Barceloně přináší řadu inovací. Mezi nejzajímavější patří PetPhone – mobil pro domácí mazlíčky, který umožňuje oboustrannou komunikaci.

První mobil pro psy a kočky

Právě probíhající veletrh Mobile World Congress (MWC) ve španělské Barceloně je největší mobilní událostí roku. Vystavují zde všichni velcí výrobci a novinky prezentované na této mobilní akci jsou nejenom z ranku telefonů jako takových, ale i různých zajímavých technologií.

Velmi neotřelé inovace zde ukázala firma uCloudlink, která patří ke světovým leaderům v oblasti sdíleného datového připojení. Ta si dala za cíl propojení tří prvků v podobě internetu věcí, lidí a domácích mazlíčků, kteří samozřejmě do našeho světa neodmyslitelně patří.

Jednou z představených novinek, která tato firma v Barceloně ukázala, byl první mobilní telefon na světě určený právě domácím mazlíčkům. Ten se jmenuje, poměrně neoriginálně, PetPhone a rozhodně se jedná o zajímavý počin, který by si na trhu mohl najít své místo.

Mobilní telefon PetPhone | foto: uCloudlink

Komunikujte s vašim zvířecím miláčkem

PetPhone se uchycuje okolo krku domácího mazlíčka a je tedy určený primárně pro psy a kočky. Kdo doma nějaké to zvíře má, tak ví, že nejvíc trpí v okamžiku, kdy je doma samo a vy jste v práci, nebo někde pryč. A právě to je jeden z aspektů, na které se tento telefon zaměřuje.

Umožňuje totiž oboustrannou komunikaci mezi „páníčkem“ a jeho domácím mazlíčkem, čímž se může omezit například vytí či štěkání kvůli tomu, že je zvíře doma o samotě. Jedna z funkcí tohoto telefonu jsou tedy živé hovory a ty budou moct, pomocí gest, zahájit i domácí mazlíčci.

Telefon ale nabídne také další, ještě praktičtější funkce a jedna z nich je určování polohy, což se rozhodně může hodit, a to hlavně v případě, že je váš domácí mazlíček do větru. Telefon umí dále sledovat aktivitu či zdravotní funkce zvířete, tedy důležité prvky, které ocení každý majitel.

Odolný a se slušnou výdrží

Zvířecí telefon PetPhone váží jen 37 gramů a samozřejmě disponuje zvýšenou odolností, a to dle normy IP67. Na jedno nabití vydrží až 5 dnů a o komunikaci i připojení k síti se stará virtuální eSIM. Prozatím ale bohužel není jasné, zda se tento zajímavý počin dostane do prodeje, nebo se jedná jen o nástin toho, co můžeme v dohledné době očekávat.