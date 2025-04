Recenze Vasco Translator E1 – 51 jazyků rovnou za uchem

Vasco Translator E1 slibuje plynulou konverzaci v cizích jazycích. Vyzkoušeli jsme, co tenhle překladač do ucha skutečně umí.

Kolik jazyků znáš

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem, praví známé rčení. Je to samozřejmě pravda, nicméně není v ničích silách umět a znát úplně všechno. Angličtina je samozřejmě základ, ale umíte například arabsky, bengálsky, nebo hindsky? Pravděpodobně ne. A právě proto je tu Vasco Translator E1, příruční překladač, který vás nenechá na holičkách (takřka) v žádném koutě světa. V době chytrých telefonů by se mohlo zdát, že něco jako dedikovaný překladač je zbytečný, ale tento nový model od společnosti Vasco dokazuje, že tomu tak úplně není.

Tento překladač do ucha vypadá na první pohled jako taková větší bezdrátová sluchátka a konstrukcí připomíná dnes čím dál rozšířenější typ otevřených sluchátek, které se nevkládají přímo do ucha. Do ucha se nevkládá, z hygienických důvodů, ani překladač E1, a proč tomu tak vlastně je, si rozebereme až později. Součástí balení tohoto překladače jsou dvě jednotky, nabíjecí pouzdro složené ze dvou částí, USB-C kabel sloužící k nabíjení a dostanete i praktický vak na pohodlné přenášení.

Design je poměrně elegantní a připomíná taková větší sluchátka, či dříve rozšířené hands-free jednotky. Na šasi překladače se nachází dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti (zesílení a zeslabení) a hlavní tlačítko, kterým předkladač aktivujete. To se nachází na vnitřní straně každé jednotky a aktivuje se tak, že „sluchátko“ jemně přitlačíte proti uchu. Je to snadné, intuitivní a tlačítko je dostatečně velké. Samotný překladač váží 12,5 gramu, takže je výrazně těžší než klasická sluchátka, ale díky unikátnímu uchycení na ucho není nijak zvlášť nepohodlný.

Vasco Translator E1 | foto: Luboš Srb

Ne do ucha, ale za ucho

Překladač tedy vypadá jako sluchátko, ale do ucha se nevkládá a na ucho se, pomocí zahnuté části konstrukce, pověsí. Hlavní část s tlačítkem má ležet na malém výstupku uprostřed ucha, známého latinsky jako Tragus a zahnutá část konstrukce se poté zahákne za samotné ucho. Při prvním nasazení využijte raději zrcadlo, nicméně jakmile budete vědět, jak překladač správně za ucho pověsit, zvládnete to i poslepu. Přímo v balení je samozřejmě podrobný návod, jak překladač za ucho správně pověsit.

Přímo do zvukovodu se tedy nic nevkládá a to má dobrý důvod. Je jím hygiena. Tento překladač je totiž navržený tak, abyste ho mohli sdílet s kýmkoliv (proto jsou v balení dvě jednotky) a co si budeme povídat, to by byl v případě nutnosti vložení přímo do ucha velký problém. Konstrukce je tedy tomuto faktu přizpůsobena. Mějte každopádně na paměti, že není voděodolná, takže se vyvarujte používání například v dešti, a i když drží jednotka velmi dobře za uchem, při běhání či rychlejších pohybech hrozí to, že vám z ucha spadne, takže to v tomto směru nepřehánějte.

Kromě hygieny má způsob uchycení překladače za ucho, namísto vložení do něj, ještě jeden důvod, a tím je pohodlí. Umím si představit, že budu mít překladač při pohybu v cizí zemi klidně půl dne za uchem, což je rozhodně lepší, než ho při každé potřebě použití lovit v batohu a poté ho ne úplně jednoduše věšet za ucho. Zmínit musím i to, že překladač má dva integrované mikrofony a výkonné reproduktory Dynamic Neodym Iron Boron 117dBA, takže slyšitelnost je opravdu výborná a nemusíte se bát, že byste něco přeslechli.

Vasco Translator E1, krabička | foto: Luboš Srb

První spuštění

Jako první je nutné spárovat obě jednotky s telefonem, což provedete přes aplikaci Vasco Connect, která je k dispozici v Google Play i Apple App Store. Po připojení je pak nutné zvolit výchozí jazyk u obou jednotek, tedy ten, kterým osoba ho používající mluví. Toto nastavení je ale možné samozřejmě měnit, takže když dáte druhou jednotku osobě, se kterou chcete provádět konverzaci, musíte ho nastavit do jeho jazyka. Nyní se můžeme přesunout k samotným překladům a tomu, jak to vlastně celé funguje.

Tři režimy

Překladač nabízí tři možnosti, jak samotný překlad, respektive konverzaci vést. První a základní je ta, že překladač má na uchu jen majitel a překlad probíhá přes aplikaci. V aplikaci si vyberete, do kterého jazyka chcete překládat, poté jednotku lehkým přitlačením k uchu aktivujete a po zaznění tónu řeknete, co chcete přeložit. V aplikaci se pak vámi vyřčené slovo, či věta, objeví jak v češtině, tak ve vámi zvoleném cizím jazyce. Druhá osoba pak v aplikaci stiskne mikrofon, na vámi vznesený dotaz odpoví a ten se vám poté přehraje do sluchátek v češtině. Je to jednoduché, funkční a funguje to docela rychle.

Detekce jednotlivých slov je na velmi dobré úrovni, mikrofony zaznamenají takřka vše bez problémů a převod slov na text je víceméně bezchybný. V rušnějším prostředí a v oblastech s více ruchy a vjemy se ale občas stalo, že byla zaznamenána úplně jiná slova. Samotná kvalita překladu se zdá býti na vyšší úrovni než například u Překladače Google a je vidět, že se zkrátka jedná o dedikované zařízení podřízeno jen a pouze tomuto účelu. Další režim se jmenuje Režim sluchátek a vyžaduje oba překladače, přičemž druhý je určen osobě, se kterou chcete vést konverzaci.

Nastavíte u něj kýžený jazyk, dáte ho druhé osobě a poté můžete, vždy po aktivaci sluchátka, mluvit. Pronesete větu, překladač ji přeloží do kýženého jazyka druhé osobě přímo do sluchátka a ten po aktivaci odpoví, ve svém jazyce, a vy se dočkáte odpovědi zase ve svém jazyce. Funguje to dobře, a to z důvodu, že je pro každé pronesení věty nutné sluchátko aktivovat, takže se oba aktéři střídají a překladač má na vše dost času. Poslední režim funguje na stejném principu, tedy s oběma překladači, nicméně není nutná jejich aktivace a má jít o plynulou konverzaci.

Vasco Translator E1, krabička | foto: Luboš Srb

Konverzační režim má pár much

Tento režim má navodit dojem plynulé konverzace a částečně tak opravdu dělá. Nemusíte nic mačkat a stačí, když po zaznění signálu začnete mluvit. Druhá osoba obdrží překlad, po opětovném zaznění signálu pak může odpovědět a tak stále dokola. Někdy se ale stane, že sluchátko zaznamená i „druhou stranu“, což může vnést do konverzace zbytečné zmatky a ta ve finále není tak plynulá, jak by mohla být. Pro dlouhodobější používání, například při delší konverzaci, jsou ale režimy s oběma překladači rozhodně vhodnější než kombinace překladač + aplikace.

Mají ale i své nevýhody. Druhé osobě musíte přesně vysvětlit, co se po ní chce a musíte si dát pozor na to, abyste jasně oddělovali věty. Na konverzaci v podobě překřikování se na tržišti můžete s klidem zapomenout. Stačí, aby byla druhá osoba trochu více zbrklá, mluvila až moc překotně a překladač bude mít problémy se správným zaznamenáním slov. Pokud ale povedete konverzaci v klidu a s rozvahou, vše funguje velmi slušně. A pokud vás zajímá, kolika jazykům díky překladači Vasco E1 porozumíte, tak vězte, že je jich rovnou 51, včetně češtiny.

Každá jednotka obsahuje LED světlo, kterému je možné měnit barvu, v aplikaci také její název a samozřejmě výchozí jazyk. Do aplikace lze připojit najednou až 10 jednotek, takže teoreticky je možné vést konverzaci v deseti různých jazycích a všichni její aktéři si budou rozumět. To zní rozhodně zajímavě a určitě bych chtěl něco takového vidět v praxi. Jinak každá konverzace se v aplikaci zobrazuje jako chat, který je poté možné sdílet (e-mail, WhatsApp, Messenger, Discord a tak dále). Zde bych každopádně uvítal mít možnost vést si pro každý jazyk separátní konverzaci, což by bylo lepší než mít všechno umístěné v jednom dlouhém chatu.

Vasco Translator E1 | foto: Luboš Srb

Závěr recenze Vasco Translator E1

Vasco Trasnlator E1 je povedený a schopný překladač, který ocení nejenom náruživí cestovatelé. Uplatnění by našel i na úřadech, protože úředníci ne vždy jednají jen s jedinci mluvícími ve stejném jazyce a angličtina nemusí stačit na všechno. Takto pokročilý překladač ocení i manažeři cestující služebně do všemožných zemí a rozhodně by se neztratil ani ve zdravotnictví. Moje žena pracuje jako zdravotní sestra a množství cizinců, hlavně z Asie, kteří přichází do našich zdravotních zařízení a neumí ani anglicky, je až nečekaně vysoký. Ta by Vasco E1 rozhodně využila na denní bázi.

Mezi výhody tohoto překladače patří podpora 51 světových jazyků, velmi dobrá celková funkčnost a ocenil jsem také přehlednou a intuitivní aplikaci. Překladač je pohodlný, nabízí solidní výdrž na baterii a rychlé nabíjení. Samotný nabíjecí box se ale nabíjí poměrně dlouho, takřka 4 hodiny. Nabíjecí krabička se jinak skládá ze dvou částí, každá je určena pro jedno sluchátko a nabíjení se aktivuje až v okamžiku, kdy jsou obě části spojeny magnetickými piny uvnitř. Vedle nabíjecího konektoru se pak nachází LED diody jako ukazatel stavu baterie v boxu.

Zpracování samotných překládacích jednotek je slušné, ale konstrukce je kompletně plastová a pocitově působí v ruce spíše lacině, ačkoliv dílenské zpracování je velmi dobré. V režimu plynulé konverzace pak měly jednotky občas problém zaznamenat všechna slova a věty správně, a to hlavně v rušnějším prostředí a při rychlejší mluvě. Největší nevýhodou tohoto překladače je pak vyšší cena, která byla na našem trhu nastavena na nemalých 9 989 korun. Model E1 lze koupit v setu s překladačem V4 (17 289 korun), díky kterému se nebudete muset spoléhat na mobilní aplikaci a dostanete jeho prostřednictvím neomezený přístup k internetu na překlady zdarma.

Hodnocení