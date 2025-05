Uživatelé chválí, že Samsung u One UI 8 vrátil tento populární prvek

První uživatelé už testují One UI 8 v rámci beta verze. Nový systém vrací oblíbené prediktivní gesto zpět i pro aplikace od Samsungu.

One UI 8 vrací do hry oblíbenou funkci

Samsung teprve dokončuje aktualizace na One UI 7, ale další verze, One UI 8, která staví na Androidu 16, již vstoupila do fáze veřejné bety. Uživatelé začínají reportovat zajímavé novinky, který tento nový systém přináší a všimli si i toho, že se vrací do hry populární prvek.

Tím je možnost používat prediktivní gesto zpět nejenom u Google aplikací, a také u systémových aplikací od Samsungu. Tato funkčnost byla v rámci One UI 7 omezena a prediktivní gesto zpět bylo vyhrazeno jen aplikacím Googlu, což se uživatelům nelíbilo.

V rámci One UI 8 je funkce prediktivního gesta zpět v základu aktivní a konečně tedy zase funguje nejenom pro Google, ale i pro Samsung aplikace. Jihokorejský gigant má svůj ekvivalent víceméně ke všem aplikacím od Googlu a jsou poměrně populární, takže tento krok dává smysl.

Samsung Galaxy Z Fold 6 a rozhraní One UI | foto: Luboš Srb

Jak prediktivní gesto zpět funguje?

Když ovládáte telefon gesty a provedete potažení od pravého nebo levého kraje displeje směrem do středu, tedy vrácení o jednu úroveň, dočkáte se náhledu obrazovky, na kterou se vrátíte ještě před dokončením. Dotažením gesta pak celou akci dokončíte a vrátíte se o úroveň zpět.

Které Samsung aplikace podporují prediktivní gesto zpět?

Hodiny

Kalkulačka

Počasí

Nastavení

Záznamník

Kontakty

Prediktivní gesto zpět nepodporují všechny Samsung aplikace a schází například u aplikace Kalendář, nebo Reminder. Další změnou je, že je přepínač této funkce je v rámci One UI 8 plně viditelný v nastavení Možnosti pro vývojáře a nemizí po aktivaci tak, jako v aktuálním One UI 7.

Google připravuje novou verzi

Prediktivní gesto zpět je poměrně praktická a dobře využitelná funkce, která má v Androidu své místo. Pro její využívání samozřejmě musíte používat ovládání pomocí gest a nikoliv tradiční trojici tlačítek. Aktuálně se ale mluví o tom, že Google pracuje i pro verzi určenou právě klasickému ovládání prostřednictvím trojice tlačítek.

zdroj: Android Authority