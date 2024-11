Už není co představovat. Unikla kompletní podoba Samsungu Galaxy S25 Ultra

Zvěsti o chystaném smartphonu Samsung Galaxy S25 Ultra kolují již delší dobu. Nejnovější úniky potvrzují , jak bude tato vlajková loď příštího roku vypadat. Bohužel se mezi úniky objevují i informace o vyšší startovací ceně. Galaxy S25 Ultra má nabídnout špičkový výkon a lákavou novinkou bude také propracovaný operační systém s One UI 7.

Samsung Galaxy S25 Ultra je vlajkovou lodí tohoto jihokorejského výrobce a na trh by měla dorazit začátkem roku 2025. Zvěsti naznačovaly, že novinka přijde s redesignem, který bude mít více zaoblené rohy konstrukce. Předchůdce Galaxy S24 Ultra měl totiž poměrně výrazné hrany, což by nemuselo vyhovovat každému uživateli. Design se zaoblenými hranami se drží lépe.

Co můžeme očekávat?

Očekává se, že Samsung Galaxy S25 Ultra bude v některých regionech poháněn špičkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Co se týče globálního nasazení, jsou úniky informací rozporuplné. Někteří analytici tvrdí, že tento model bude dodáván s čipsetem Exynos. Jedná se o čipovou sadu, kterou vyvíjí přímo společnost Samsung. Jak to bude doopravdy, bychom se měli dozvědět již brzy.

Dostupnost

Jak jsme již naznačili, Galaxy S25 Ultra by měl na trh dorazit začátkem roku 2025. Konkrétně se tak prý stane začátkem ledna, nejpozději koncem ledna. Do oficiálního uvedení na trh tedy nezbývá mnoho času a my si tento model budeme moci prohlédnout v plné kráse.