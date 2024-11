Troufalý Apple. Takto bizarně by mohl vypadat nový iPhone 17

Nejnovější iPhony 16 se již nějakou dobu vesele prodávají a pozornost tedy můžeme pomalu přesunout k další generaci. Ta dorazí příští rok na podzim a očekávají se poměrně velké změny, včetně nahrazení modelu Plus za tenkou verzi Air či Slim . Nový koncept ukazuje, jak by mohl vypadat základní iPhone 17.

Každý rok se opatrně spekuluje o tom, že Apple u nové generace iPhonů změní design. Letos jsme se konečně decentních úprav opravdu dočkali, kdy bylo změněno rozmístění objektivů fotoaparátu u základního iPhonu 16 a větší verze Plus. A v podobném duchu by mohly změny pokračovat i příští rok, kdy už ale budou iPhony pokračovat bez verze Plus.

Škatulata s fotoaparáty

Nový, tenký iPhone by měl dostat jen jeden fotoaparát, o čemž se mluví prakticky od počátku všech spekulací. Díky jednomu objektivu bude tato verze vzhledově připomínat iPhone 8 či dostupný iPhone SE. A na fotoaparát se zaměříme i u základního iPhonu 17, u kterého by měl Apple opět výrazně změnit nejenom rozložení objektivů, ale i samotné umístění fotoaparátu.

Fotoaparát iPhonu 17 bude složen opět ze dvou objektivů, ale ty již nebudou umístěny pod sebou v levém horním rohu, nýbrž horizontálně, tedy vedle sebe a celý fotoaparát by se prý mohl přemístit doprostřed zad. To vypadá hodně netradičně a toto rozložení, stejně jako umístění, připomíná nedávno vydaný Nothing Phone (2a). Rozhodně zajímavý počin, jen co je pravda.