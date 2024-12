Recenze Roborock Qrevo Curv – Dokonalost na dosah

Robotické vysavače tohoto druhu mají takřka vždy podobný design. Ostatně je funkční a vymýšlet nějaké přehnané změny by nedávalo smysl. V případě Roborock Qrevo Curv se vám tudíž do rukou dostane stroj s kulatým tvarem plastového zpracování. Výrobce produkuje jen bílou variantu, která nese lesklou úpravu náchylnou k nepěkným škrábancům.

Dominantním prvkem horní části je plastové kulaté vyvýšení o poloměru přibližně 2,5 centimetru, které skrývá LIDAR technologii zajišťující precizní mapování okolního prostoru. Kromě toho se na horní straně nacházejí dvě tlačítka pro manuální ovládání – jedno slouží k zapnutí či vypnutí robota, druhé k jeho návratu do nabíjecí stanice.

Robustní kola a účinné mechanismy

Když zařízení obrátíte vzhůru nohama, okamžitě vás zaujmou robustní kola. Skutečně důležitá část se však nachází mezi nimi. Dva kartáče zde efektivně sbírají nečistoty, jako jsou například vlasy. Díky technologii DuoDivide se však vlasy do kartáčů nezamotávají, což znamená, že je nemusíte neustále čistit. Tento nepříjemný, a pro mnohé dokonce odpudivý, úkol se tak stává minulostí.

Na spodní straně najdete také nádobu určenou ke sběru nečistot, jako je prach. Její velikost je dostatečně praktická a vyjmutí je zcela intuitivní. Díky dokovací stanici navíc nádobu nebudete muset čistit příliš často, protože tento úkol za vás většinou obstará. Dalšími prvky jsou dva mopovací kartáče určené k vytírání podlah a speciální kartáč navržený pro efektivní úklid rohů místnosti.

Dokovací stanice jako ze Star Wars

Dokovací stanice je nedílnou součástí robotického vysavače Roborock Qvero Curv. V tomto případě je velká a sází na oblé tvary s lesklou úpravou. Krom své velikosti a tvaru připomínající robota R2D2 ze světa Star Wars, však ničím nevyčnívá.

Část, do které robot zajíždí, disponuje čistícím mechanismem pro kartáče a zároveň odsaje všechny nečistoty z těla. A kam vlastně nepořádek putuje? Dokovací stanice má odklápěcí víko, pod kterým jsou tři nádoby. Dvě dominantní slouží pro čistou a špinavou vodu, zatímco ve třetí se nachází sáček na odpadky.

Dokovací stanice zaujme na první pohled výrazným LED proužkem na přední straně. Během běžného provozu, například při příjezdu robota, svítí krátce bílým světlem. Skutečně pozornost si však vyžádá až v momentě, kdy se rozsvítí červené světlo. To signalizuje potřebu údržby, o jejíž podrobnostech vás informuje doprovodná aplikace. Nejčastěji se jedná o výměnu vody nebo sáčku na nečistoty.

Pohodlné propojení s mobilem

Pro plné využití potenciálu robotického vysavače Roborock Qvero Curv je nutné si stáhnout aplikaci Roborock. Po instalaci vás aplikace provede procesem registrace a následnými kroky přímo na obrazovce. Klíčovým krokem je oskenování QR kódu umístěného na horní části robota. Tento kód najdete pod víkem, které je uchyceno pomocí magnetů – víko je tedy potřeba nejprve sejmout.

Jakmile zařízení spárujete, můžete začít objevovat jeho možnosti. Než se dostaneme k praktickému testování, je třeba zmínit aplikaci, která zaujme svým moderním designem a plynulým ovládáním. V aplikaci nastavíte všechny potřebné parametry – od denních rutin, kdy má robot uklízet, po konkrétní časy a místnosti, kde má pracovat. Lze snadno přizpůsobit úklid vašim potřebám, například po jídle, v ranních či odpoledních hodinách nebo i několikrát denně.

Další možností je nastavit, jak často má robot zajíždět do stanice pro vyčištění mopu. Pokud však nechcete trávit čas detailním nastavováním, můžete vše ponechat na automatickém režimu. Robot díky svým senzorům rozpozná typ povrchu a zvolí odpovídající režim úklidu. Aplikace navíc časem nabízí personalizované tipy v rámci chytré asistence, které vám pomohou využít robota ještě efektivněji.

Aplikace je zkrátka skvělá a má spoustu úžasných možností. Velký neduh se ale ukrývá v lokalizaci. Čeština chybí a spolehnete se pravděpodobně na angličtinu. Problém je však v tom, že robot má spoustu mnohdy až složitých funkcí a základní angličtina vám na hlubší porozumění nevystačí.

Dlouhé skenování prostředí

Před zahájením vysávání nebo vytírání je nutné nejprve zmapovat prostor. Tento proces si snadno nastavíte v aplikaci. Robot pak začne mapovat prostředí zcela automaticky. Jediné, co je třeba zajistit, je otevření dveří mezi místnostmi, pokud chcete, aby pokryl celý byt nebo dům. S prahy do výšky přibližně tří centimetrů si poradí bez problémů.

Během mapování se robot pohybuje po místnostech a v reálném čase vytváří mapu, která se zobrazuje přímo v aplikaci. Roborock systematicky prozkoumává prostor, objíždí nábytek a zkouší, kam všude se dostane. I když může jeho pohyb působit na první pohled mírně chaoticky, jde o pečlivý proces, který v bytě o velikosti 4+kk trvá přibližně 30 až 40 minut. K navigaci robot využívá kombinaci kamery, technologie Reactive Tech a laserové navigace, což mu umožňuje přesné a efektivní mapování prostoru.

Perfektní rozpoznávání objektů

Po dokončení skenování získáte v aplikaci přehlednou mapu všech místností, které robot zmapoval. Každá místnost je přesně rozpoznána a robot je schopen identifikovat, o jaký prostor jde. Na mapu navíc automaticky přidává rozpoznané kusy nábytku, jako je sedačka, televizní stolek, zrcadlo a další. V koupelně dokonce dokázal rozlišit, kdy přejel z kachliček na malý koberec, což svědčí o jeho přesném vnímání povrchů.

Po každém provedeném úklidu navíc mapu neustále doplňuje a zlepšuje svou přesnost. Mapa lze zobrazit ve 2D i 3D náhledu a v reálném čase vidíte, kde se robot zrovna nachází. S mapou robotovi můžete pomoci i vy, a to přidáním zóny „No Go“. Do těchto míst nebude zajíždět a vy zde můžete mít věci jako prodlužku či smotané kabely. Takto, samotný kabel sice přejede, avšak více by jich mohlo nadělat neplechu.

A jde se na věc!

Po provedeném skenování může úklid začít. Pro spuštění úklidu existuje více možností. Začít lze stisknutím tlačítka na robotovi či spuštěním v aplikaci. Pokročilejší možností je hlasový pokyn, kterých umí robot velké množství a podporována je i Siri, Google Asistent či Amazon Alexa. Stačí říct například „Hey Rocky, start clean“, a robot začne uklízet.

Jakmile robot zahájí úklid, vy se o nic nemusíte starat. Automaticky se pohybuje po místnostech a přizpůsobuje svůj výkon aktuálním potřebám. Pokud zjistí, že je potřeba zvýšit sací výkon, automaticky ho upraví. V rozích místnosti si poradí díky vysouvacímu kartáči, který efektivně sbírá nečistoty. Pokud uklízí ve tmě, pomáhá si výkonným LED světlem.

Při přechodu do místnosti s jiným povrchem, například vinylovou podlahou, robot využívá informace z dřívějšího skenování. Automaticky sníží sací výkon a přepne na režim vytírání. Při vytírání můžete použít čistou vodu nebo přidat doporučený čisticí prostředek. O důkladné čištění se starají dva mopovací kartáče na spodní straně robota, z nichž jeden je výsuvný pro detailní úklid podél krajů místnosti.

Vytírání je pečlivé, i když ne úplně bezchybné. Občas se stane, že robot drobná smítka prachu nebo jiné nečistoty pouze posouvá před sebou, místo aby je nasál. Tyto drobnosti je třeba uklidit ručně nebo robota poslat na dané místo znovu. Naopak při samotném vysávání exceluje – robot si dokonce sám všimne, pokud neodvedl svou práci dokonale, a vrátí se na místo, aby úklid dokončil.

Vychytávky, které (ne)potřebujete

Hlavní přednosti a funkce vysavače Roborock Qvero Curv jsme si již představili, takže nyní se zaměříme na zajímavé vychytávky, které pro běžný úklid sice nejsou nezbytné, ale rozhodně stojí za zmínku. Jednou z těch nejpraktičtějších, kterou jsem během testování využíval nejvíce, je funkce sledování prostřednictvím kamery. V aplikaci můžete kameru zapnout a okamžitě vidíte, co se nachází před robotem. Výrobce tuto funkci prezentuje jako možnost sledovat domácí mazlíčky, i když nejste doma.

Kvalita obrazu však není nijak ohromující – rozlišení je spíše průměrné a záznam působí trochu trhaně. Přesto lze kameru efektivně využít i pro manuální ovládání robota. Na displeji se objeví virtuální ovladač a můžete s robotem pohybovat podle potřeby, podobně jako při řízení RC modelu auta.

Oddaný sluha s minimem nedostatků

Robotický vysavač Roborock Qvero Curv patří mezi špičku ve své cenové kategorii a je vynikajícím pomocníkem pro každodenní úklid. Jeho největšími přednostmi jsou propracované mechanismy a téměř nulová potřeba každodenní údržby. Dokovací stanice, i když větších rozměrů, obsahuje nádoby na vodu a nečistoty, což výrazně usnadňuje její obsluhu.

Samotný vysavač svým designem nijak nevybočuje z řady, ale při úklidu podává skvělý výkon. Automaticky rozpozná typ podlahy a přizpůsobí tomu způsob čištění. Mapa vykreslená v aplikaci je velmi přesná a detailní, což zajišťuje efektivní navigaci po prostoru. Nastavení funkcí a režimů může chvíli trvat, ale jakmile vše přizpůsobíte svým potřebám, vysavač zvládne udržet domácnost dokonale čistou bez vaší asistence.

Mezi slabší stránky patří výška robota, způsobená přítomností „majáku“ pro LIDAR. Kvůli tomu se nevejde například pod gauč nebo nízko položené topení. Mínusem je také absence českého jazyka v aplikaci, což může zkomplikovat použití některým uživatelům.