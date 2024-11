Tak velké slevy musí být ilegální. Vybíráme TOP 5 mobilů v Black Friday

Slevové akce Black Friday nás bombardují na každém kroku již od začátku listopadu, no ten opravdový černý pátek připadá na dnešní den. Svou slevovou akci rozjel také populární prodejce Mobil Pohotovost, který nabízí za atraktivní slevy obrovskou spoustu telefonů i doplňků. My vám přinášíme přehled pěti nejvýhodnějších nákupů v rámci této akce.

Samsung Galaxy S24 Ultra (12 + 256 GB)

Cena: 25 990 korun (sleva 10 %)

Bonusy: záruka na 3 roky zdarma, výkupní sleva 1 500 korun

Začneme jedním z nejlepších telefonů dneška, tedy vrcholnou vlajkou z dílen společnosti Samsung. Model S24 Ultra dostane v lednu nástupce, no pořád má rozhodně co nabídnout a je to telefon, jehož koupí chybu určitě neuděláte. Kromě kvalitního zpracování, špičkového displeje a pořádné porce výkonu dostanete samozřejmě i dotykové pero S Pen.