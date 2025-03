Stylová měňavka, která převléká kabát v chladu. První dojmy z Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro+ mění barvu zad podle teploty. Při poklesu pod 16 °C se objevují modré fragmenty, což dělá z tohoto odolného telefonu vizuální unikát.

Nový typ měňavky od Realme

Pár let zpět byly docela v kurzu telefony, které měnily barvu zadní části v okamžiku, kdy se trochu více zahřály. Takže například na sluníčku. To umí i žhavá (či spíše chladná) novinka od Realme v podobě modelu 14 Pro+, jenže ta na to jde z úplně opačného konce. Barva zad tohoto modelu totiž reaguje na chlad a mění svou barvu v okamžiku, kdy se teplota sníží.

Telefon je perleťově bílý a působí velmi elegantně, ale v okamžiku, kdy teplota klesne pod 16 stupňů Celsia, začnou za zádech prostupovat modré fragmenty. V tomto okamžiku se design zcela změní a telefon vypadá ještě o řád zajímavěji. Jako celek hodnotím vzhled této novinky pozitivně a rozhodně se v tomto směru v nadupané střední třídě neztratí.

Povedený design doplňuje kruhový fotomodul uložený uprostřed zad, který obsahuje trojici objektivů a stejný počet LEDek. Tato symetrie působí snad až uklidňujícím dojmem a to ostatně platí i pro konstrukci. Je velmi pevná, tuhá a telefon odolá větru, dešti, i mechanickému poškození. S krytím IP69 a armádní normou MIL-STD-810H se jedná o nejodolnější telefon ve třídě.

Realme 14 Pro+ | foto: Ondřej Koníček Realme 14 Pro+ | foto: Ondřej Koníček



Sice větší, ale drží se dobře

Realme 14 Pro+ má na čelní straně velký displej s úhlopříčkou 6,83 palce, nicméně do ruky padne dobře a používá se příjemně. Hmotnost je totiž relativně nízká, zastavila se na 194 gramech a příjemná je i konstrukce s tloušťkou jen 8 mm. Boční rámeček je lehce zaoblený a do dlaně tak telefon neřeže ani při delším používání.

Velká chvála míří i k displeji a jeho vnitřnímu rámečku, který patří mezi k nejtenčím v segmentu a navíc je hezky symetrický. Samotný panel pak rozhodně nezklame, jedná se o AMOLED displej s frekvencí 120 Hz a vysokým rozlišením 2800 × 1272 pixelů. Jeho jas se může vyšplhat až na 1500 nitů a čitelnost na přímém slunci je vskutku bezproblémová.

Prodejní balení je bohužel bez nabíjecího adaptéru a Realme se tak přidalo k ostatním výrobcům, kteří najeli na zelenou notu. Musíme si na to zkrátka zvykat a blíží se doba, kdy nebude nabíječku nabízet opravdu nikdo. Součástí krabičky je alespoň kabel s konektory USB-A na jednom a USB-C na druhém konci, stejně jako základní ochranný kryt. Alespoň něco.

Realme 14 Pro+ | foto: Ondřej Koníček Realme 14 Pro+ | foto: Ondřej Koníček



Slibný fotoaparát

Hodně slibně vypadá, minimálně tedy na papíře, fotografická sestava Realme 14 Pro+ s rozlišením 50 + 50 + 8 Mpx. V této třídě potěší hlavně periskopický teleobjektiv, což byla až do nedávna výsada jen vlajkových telefonů a 3× zoom v optické kvalitě je věc, která rozhodně potěší dnes a denně. Navíc je, stejně jako hlavní fotoaparát, opticky stabilizovaný.

První zkušební snímky







První fotografie pořízené tímto fotoaparátem jsou poměrně povedené, ale na ně se více zaměřím až v recenzi Realme 14 Pro+. Na závěr ještě v rychlosti pochválím výbornou výdrž, což ostatně naznačuje kapacita baterie čítající nadprůměrných 6000 mAh a potěší i rychlé nabíjení s výkonem 80 W. V tomto ohledu si stěžovat nebude určitě nikdo.

Sebevědomá cena

Realme 14 Pro+ vstoupí na náš trh 18. března 2025 a spolu s ním se dočkáme také levnějšího sourozence Realme 14 Pro. Faktem je, že čínský výrobce stanovil svému stěžejnímu telefonu poměrně sebevědomou cenu a na našem trhu vyjde na 13 999 korun, což určitě není málo. Na druhou stranu, parametry na to rozhodně má.