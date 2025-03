10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (165. díl)

Vyzkoušejte placené aplikace zdarma. Tento týden třeba The Lonely Hacker, Tech VPN Pro, Orbitrack a další. Stahujte z obchodů Google Play a App Store.

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi. Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

The Lonely Hacker

V této hře si můžete zkusit, jaké je to být hackerem, a v rámci virtuálního prostředí se budete nabourávat do počítačů, telefonů nebo routerů. Ve hře máte několik druhů miniher, které se snaží simulovat prostředí skutečného hackra, a na důvěryhodnosti rozhodně přidává to, že na vývoji hry spolupracovali bezpečnostní specialisté.

The Lonely Hacker

QR and Barcode Scanner PRO

Pokud váš telefon nemá chytré skenování QR kódu, tak jistě oceníte tuto appku, protože skrze ni můžete načíst většinu čárových kódů a dokonce si vytvořit i své, ve kterých může být třeba URL adresa na váš web nebo e-mailová adresa. Aplikace neobsahuje žádné reklamy a jednoduše se v ní zorientujete.

QR and Barcode Scanner PRO

Mandala Maker 360

Mandala Maker 360 je aplikace, kde si můžete vytvořit vlastní mandalu a tu si následně můžete nabarvit dle sebe nebo si vybrat z dostupných vzorů z archivu, který obsahuje přes 50 unikátních obrázků. Z barev si ale nemusíte pouze vybírat, nýbrž si rovnou můžete vytvářet vlastní.

Mandala Maker 360

Color Wheel

Grafici a editoři fotografií jistě ocení tuto aplikaci. V té si můžete nakalibrovat vlastní barvu, kterou pak následně aplikujete například do webdesignu. Aplikace se skvěle hodí i pro všechny, kteří chtějí zjistit, jak funguje kombinování barev a jejich odstínů. V Color Wheel můžete experimentovat s barevnými modely RGB, CMYK, HEX.

Color Wheel

Tech VPN Pro / Protect Privacy

VPN aplikace jsou nutností pro každého cestovatele nebo někoho, kdo se často připojuje na veřejné Wi-Fi. S pomocí této aplikace totiž můžete chránit váš telefon před nakaženou Wi-Fi sítí nebo jen zajistit to, že se budete na internetu pohybovat více anonymně. Skvěle se hodí i na odemčení lokačně zamknutého obsahu ze zahraničí, například na Netflixu nebo YouTube.

Tech VPN Pro Protect Privacy

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Orbitrack

Orbitrack je aplikace pro nadšence do astronomie, kde můžete sledovat tisíce satelitů v reálném čase a dočtete se zde i o oběžných drahách stanic, vesmírných družic a dalších objektů na oběžné dráze okolo Země. V aplikaci si i můžete nastavit upozornění na blízký přelet vybrané družice a veškerá data jsou aktualizovaná skrze servery NASA.

Orbitrack

FILCA – Vintage Film Camera

Pokud hledáte fotoaplikaci, která dobře nasimuluje vizuální styl focení klasickými fotoaparáty, tak tato je ideální. Najdete v ní různé analogové filtry, nastavitelný efekt zrnitosti a další efekty, které dodají fotkám retro nádech. Aplikace také umožňuje kompletní kontrolu nad barvami, expozicí či vinětací.

FILCA - Vintage Film Camera

Tayasui Sketches – Art Drawing

Tayasui Sketches je jedna z nejlepších aplikací pro digitální umělce a najdete v ní různé variace štětců, akvarelové efekty a intuitivní rozhraní pro snadné skicování. Aplikace mimo jiné podporuje vrstvy a export do různých formátů, takže své dílo následně můžete dodělat i v jiné apce nebo na PC.

Tayasui Sketches – Art Drawing

Image Resizer – Photo Compress

Fotografie v dnešní době zabírají hromadu místa v zařízení nebo v cloudu, ale naštěstí existuje poměrně jednoduché řešení, kdy pomocí této aplikace můžete zmenšit jakoukoliv fotografii na minimum, a přitom zachovat maximální počet detailů. Navíc můžete v appce i jednoduše změnit rozlišení jakékoliv fotky a tím dosáhnout lepších výsledků pro tvoření například příběhů na Instagram nebo FB.

Image Resizer - Photo Compress

Infinite Zoom Art — Canvas Max

V této aplikaci si můžete užít nekonečné zoomování do uměleckých děl a lze tak vytvořit naprosto unikátní obrázky či kresby, do kterých můžete schovat další kresby. Ty se zobrazí pouze v případě, že víte, kam zazoomovat, a můžete si tak například schovat důležitá hesla nebo údaje, které nechcete, aby nikdo našel.

Infinite Zoom Art — Canvas Max

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.