Notebook dobíjený sluncem. Lenovo ukázalo koncept, prodávat jej nebude

Notebook napájený solární energií. Lenovo na MWC 2025 představilo koncept Yoga Solar PC se solárními panely ve víku, které prodlouží výdrž baterie.

Notebook poháněný silou slunce

Velkou část výstavy na mobilním kongresu MWC 2025 v Barceloně tvoří koncepty. Ty jsou někdy velmi zajímavé, někdy nesmyslné a někdy naopak dávají dokonalý smysl a rozhodně bychom je rádi viděli v sériové výrobě. Právě do tohoto ranku spadá i koncept notebooku se solárními panely, což sice sama o sobě revoluce není, ale Lenovo ho má velmi dobře zpracovaný.

Tento koncept se jmenuje Yoga Solar PC, takže spadá do modelové řady Yoga a solární panely má, zcela dle předpokladů, integrovány do víka displeje. Při slunném počasí, když budete například pracovat u okna, by měly být tyto solární články schopné nabít v notebooku integrovanou baterii až na hodinu přehrávání videa, a to za pouhých 20 minut.

Panely dokážou získat energii z jakéhokoliv zdroje světla, ale nejefektivnější budou pochopitelně za slunného počasí a notebook by tak mohl uživatele motivovat k práci venku. Ve víku se nachází celkově 84 solárních článků a všechny kontakty a montážní držáky se nachází až za těmito články, což zvyšuje jejich efektivitu.

Lenovo Yoga Solar PC | foto: Lenovo

Slušná efektivita a dobrá funkčnost

V otázce efektivity je na tom tento solární nabíjecí panel velmi dobře a zvládne přeměnit na energii až 24 % ze zachyceného světla. To je podobné, jako u konvenčních solárních panelů a výrazně víc než u podobných technologií používaných ve spotřební elektronice. Dobrou zprávou je pak i to, že se solární panely na rozměrech ani hmotnosti notebooku nijak zásadně nepodepsaly.

Jedná se víceméně o standardní laptop se 14 palcovým displejem a jeho hmotnost 1,22 kg se dá označit za příjemnou. Šasi má tloušťku 15 mm, což je opět velmi slušná hodnota a pod víkem s integrovanými solárními panely se nachází OLED displej. O pohon notebooku se stará procesor Intel Lunar Lake a Lenovo mu dopřálo i speciální software.

Ten se jmenuje Dynamic Solar Tracking a díky němu se uživatel dozví, kolik napětí a proudu solární systém produkuje, což jsou rozhodně vítané informace. Bohužel to ale vypadá, že Lenovo nemá sériovou výrobu tohoto konceptu prozatím v plánu, nicméně situace se může klidně ještě změnit a záležet bude i na odezvě na veletrhu MWC 2025.

Lenovo se zhlédlo v „solárech“

Lenovo ukázalo v Barceloně i koncept solárního nabíjecího systému pro notebooky. Ten se jmenuje Solar Power Kit, k notebooku se připojuje přes port USB-C a celý systém se rozevírá jako kniha. Kit lze postavit samostatně pomocí stojánku, ale lze ho také přichytit na batoh a nabíjet můžete jak notebook, tak přiloženou powerbanku, která pak poslouží jako zdroj energie.