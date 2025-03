Sluchátka, která si nedáte do uší. Samsung pracuje na technicky odlišném řešení

Samsung chystá nová sluchátka s otevřenou konstrukcí, která povedou zvuk přes lícní kost. Mohla by debutovat na letním Galaxy Unpacked.

Samsung chystá nová sluchátka

Jihokorejský Samsung má ve svém portfoliu poměrně slušnou nabídku bezdrátových sluchátek, které prodává pod označením Galaxy Buds. Jedná se o sluchátka tradiční konstrukce, tedy pecková se silikonovými špunty (Buds 3 Pro), nebo bez nich (Buds 3).

Nejnovější informace od známého informátora DCS ale naznačují, že se chce Samsung vrhnout na nový typ konstrukce. Údajně prý připravuje bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí, které aktuálně frčí a tento typ konstrukce nabízí v poslední době víc a víc výrobců.

Tento typ sluchátek se vyznačuje tím, že se nevkládá přímo do uší, ale uchycuje se na ně a jihokorejský gigant by měl nabídnout konkrétněji typ, který vede zvuk přes lícní kost. To je velmi praktické a pohodlné řešení, které má opravdu spoustu výhod.

Samsung Galaxy Buds3 Pro | foto: Luboš Srb

Konstrukce s výhodami

U tohoto typu konstrukce zůstávají ušní kanálky zcela otevřené, což eliminuje případné problémy s různými záněty a nehrozí ani to, že by vás po delším nošení bolely uši. Kromě toho nabízí taková sluchátka lepší přehled o okolním dění a vlastně mají víceméně jen samá pozitiva.

Tato nová sluchátka jsou vyvíjena pod kódovým označením Able, nicméně informace o tom, jak budou vypadat, jakou nabídnout výbavu, či jak se budou jmenovat, prozatím schází. Dá se ale předpokládat, že je Samsung zakomponuje do zaběhlé značky Galaxy Buds.

I když se nejedná o novou technologii, tak sluchátka, která vedou zvuk přes lícní kost, jsou spíše okrajovou záležitostí. V poslední době ale nabírají na popularitě, lidé je používají čím dál častěji a vstup takto velkého výrobce do této kategorie je rozhodně vítaný.

Kdy Samsung svá nová sluchátka představí?

Vzhledem k tomu, že jsou tato sluchátka zahalena tajemstvím, tak asi nepřekvapí ani to, že je datum jejich premiéry neznámé. Samsung by je ale údajně mohl představit na své letní akci Galaxy Unpacked po boku nových skládaček Galaxy z Fold 7 a Flip 7. Pokud jsou tato sluchátka opravdu v přípravě, další úniky informací na sebe nenechají dlouho čekat.