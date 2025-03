Umělá inteligence má svá pravidla. O jakých tématech s vámi nesmí mluvit?

Chatbot Google Gemini má řadu omezení – nesmí tvořit explicitní, nelegální či zavádějící obsah a vyhýbá se politice i dalším kontroverzním tématům.

Cenzura v rámci chatbota Gemini

Umělá inteligence je již v dnešní době na poměrně vysoké úrovni a s největšími jazykovými modely od OpenAI nebo Googlu si můžete popovídat téměř o čemkoliv, jenže existují určitá témata, na která zkrátka chatbot odmítá odpovědět, protože jde většinou o poměrně kontroverzní věci. Chatbot Gemini má zakázáno poměrně dost témat.

Nemůžete pomocí něj vytvořit explicitní obsah a jakkoliv závadný obsah, kde hrají roli děti. Gemini také nemůže vytvořit nic, co by podporovalo nezákonné nebo škodlivé činnosti, ale v každé zemi, kde je chatbot dostupný, to může být trochu jiné. Zakázáno je i vytvářet cokoliv, co obsahuje osobní identifikační údaje, takže vám Gemini „nevyrobí“ občanský průkaz kohokoliv na přání.

Stejně jako většina chatbotů má i ten od Googlu zakázáno vytvářet kód pro malware, adware nebo pokyny k jejich vytvoření. Překvapivě vám Gemini nemůže poskytnout lékařské, právní nebo finanční poradenství. Na to je totiž potřeba prohlášení o vyloučení odpovědnosti a i to často nemusí stačit.

Takto Gemini zareaguje na zakázaná témata | foto: Richard Šimáček

Boj proti dezinformacím

Na internetu se šíří plno dezinformací nebo deepfake videí, proto má Gemini zakázáno vydávat se za jakoukoliv skutečnou osobnost, včetně celebrit, nebo vytvářet lživý a klamavý obsah. Posledním známým zákazem je nemožnost vytvářet cokoliv, co je moc názorné nebo násilné, aniž by to bylo nějak logicky odůvodněno.

Všechna výše zmíněná pravidla pro komunikaci a tvorbu obsahu v rámci chatbota Gemini vlastně dávají smysl, protože jimi chce Google zamezit problémům nebo šíření závadného obsahu. Bohužel ten bude i tak vznikat, jelikož je vytvářen primárně na offline AI nástrojích, kde žádná cenzura není.

Dalším kontroverzním tématem může být politika, kde každý chatbot má svá omezení. Například čínský DeepSeek cenzuruje špatné události z historie komunistické Číny a Gemini raději nechce probírat žádná politická témata, nehledě na to, zda jde o americkou nebo evropskou politiku.