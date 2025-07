Samsung se polepší. Galaxy S26 Ultra konečně dorazí s výkonným nabíjením

Vrcholný mobil od Samsungu pro rok 2026 o sobě dává vědět. Galaxy S26 Ultra by měl mít výkonnější nabíjení, nejméně 45 W či spíše ještě více.

Samsung chystá to nejlepší

Jihokorejský Samsung má za sebou víceméně již všechny hlavní premiéry této mobilní sezóny a může se tak naplno začít věnovat řadě Galaxy S26. Ta by měla být představena v lednu roku 2026 a na jejím vrcholu bude stát, jak je ostatně dobrým zvykem již drahně let, specifikace Ultra.

Ta představuje to nejlepší, co Samsung každoročně nabízí a první úniky se již začínají objevovat. Známý informátor nyní přináší zprávu, která se prolétá éterem snad každý rok, minimálně od roku 2023, kdy na trh dorazil model Galaxy S23 Ultra se 45W nabíjením.

To se totiž od té doby nijak nezměnilo a Samsung u svého vrcholného modelu, tedy i u aktuální vlajky Galaxy S25 Ultra, nabízí nabíjení s pořád stejným výkonem. Každoročně se mluví o tom, že další Ultra už opravdu bude mít výkonnější nabíjení, ale pořád se nic neděje.

Samsung Galaxy S25 Ultra v ruce | foto: Luboš Srb

Zaměří se Samsung konečně na nabíjení?

Opět tedy přišel čas na informaci o tom, že další Ultra si v oblasti nabíjení polepší. Tentokrát se tomu ale dá věřit už o trochu víc, protože Samsung s novou skládačkou Galaxy Z Fold 7 ukázal, že pořád kope první ligu a že když je to nezbytné, vylepší i prvky, které dlouhodobě ignoruje.

Konkrétní nabíjecí výkon nebyl zmíněn a informátor uvádí jen to, že Galaxy S26 Ultra na 100 % překročí hranici výkonu 45 W. Je tedy otázkou, jaký výkon by mohl Samsung nabídnout, ale cokoliv na hranici 65 W a výš bude rozhodně velkým zlepšením.

Nový Galaxy S26 Ultra bys se tak v portfoliu Samsung stal telefonem s nejvýkonnějším nabíjením všech dob. Opravdu doufáme, že letos se vyššího nabíjecího výkonu konečně dočkáme, protože to, co Samsung dlouhodobě u svých vlajek nabízí, je vůči postavení této řady nedůstojné.

Baterie postavená na nové technologii?

Mimo vyššího nabíjecího výkonu si stejný informátor myslí i to, že Samsung konečně přejde na baterie postavené na nové technologii (pravděpodobně na křemíkovo-uhlíkové bázi). Minimálně tedy u tenkého modelu Edge, který by měl v lednu dorazit v nové generaci.

Model Galaxy S26 Edge prý dostane nový typ baterie s vyšší kapacitou, ale zároveň bude tenčí než aktuální provedení Galaxy S25 Edge. Opět by to sice znamenalo jen dotažení se na konkurenci, která tyto baterie již používá, ale pro uživatele Samsung by to byla pořádná novinka.

Zdroj: PhoneArt / síť X