Přišel mi email od Netflixu. Rozesílají jej ale podvodníci, je velmi přesvědčivý

Podvodníci rozesílají email, který se tváří jako od podpory Netflixu. Chtějí z lidí vyloudit platební údaje. Pokud vám přišel, okamžitě jej smažte.

Dejte si pozor na podvod zneužívající Netflix

Pokud patříte mezi více než 500 tisíc uživatelů Netflixu v Česku, buďte obezřetní – objevila se nová vlna phishingu, která zneužívá právě tuto populární streamovací službu.

Sám jsem obdržel podvodný email, který na první pohled vypadá opravdu velice přesvědčivě. Jako kdyby vám jej poslal přímo Netflix. Odesílatel je „Account Support“ a v obsahu se píše o tom, že je potřeba aktualizovat své platební údaje, aby nedošlo k přerušení předplatného.

Na věrohodnosti celého emailu přidává oficiální logo Netflixu i to, že po kliknutí na výrazné červené tlačítko pod zprávou se dostanete na webové stránky, které vypadají téměř 1:1 jako originální web Netflixu.

Podvodný email tvářící se jako od Netflixu | foto: Luboš Srb

Jak jsem poznal, že jde o podvod a v čem spočívá?

Podvod spočívá v tom, že člověk neznalý nebo méně obezřetný může velice snadno naletět a na webu, na který vás odkazuje email, nevědomky vyplnit své platební údaje – které zamíří rovnou k podvodníkům.

Jelikož mi nedávno vypršela platební karta a mám Netflix, tak byl email s docela velikou náhodou přesně jako na míru pro mě střižený a chvilku trvalo, než jsem poznal, že jde o podvodný email.

Už když se podíváte na adresu odesílatele a ne na jméno, tak si všimnete, že neodešla od účtu s doménou @netflix.com, ale od billing@ft.com. To by vás mělo hned zarazit, ale není to pravidlem, protože o http hlavičky emailů se dají podvrhnout.

Zásadní je vždy odkaz na podvodný web. Ten v tomto případě vede na adresu https://equityliving.pure-digital.com.au/nt a nikoliv na jedinou oficiální adresu služby www.netflix.com.

Podvodné emaily smažte

Tento a spoustu dalších podobných emailů, které vám mohou přijít, proto okamžitě označte jako nevyžádanou poštu. V žádném případě nikdy nikam nevyplňujte své údaje, pokud si nejste 100% jisti, že jste na správném webu.