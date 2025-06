4 roky a dost. Ukončí Samsung podporu u těchto oblíbených hodinek?

Samsung chystá One UI 8 Watch, nový systém pro své chytré hodinky. U starších modelů Galaxy Watch 4 může jít o poslední update nebo se jej možná ani nedočkají.

Samsung připravuje velký update

Jihokorejský gigant se připravuje na spuštění nového operačního systému pro své chytré hodinky – One UI 8 Watch. Ten dorazí na jeho chytré hodinky v létě a samozřejmě bude vycházet z nového systému Wear OS 6, na kterém s Googlem spolupracoval právě Samsung.

Pro starší modely z dílen jihokorejského výrobce ale může tato aktualizace značit konec podpory. Konkrétněji se tato nepříjemná situace může týkat hodinek Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic z roku 2021, kterým byly přislíbeny celkově 4 roky podpory.

To by znamenalo, že podpora dojde v srpnu 2025 ke svému cíli a další aktualizace by na tyto hodinky již nemusela zamířit. Právě Galaxy Watch 4 se staly prvními hodinkami od Samsung, které byly postaveny na systému Wear OS a firma jimi opustila dřívější systém Tizen.

Samsung Galaxy Watch 4 | foto: Luboš Srb

One UI 8 jako dárek na rozloučenou?

Samsung své závazky ke slíbené podpoře většinou plní a je proto pravděpodobné, že pro hodinky Watch 4 a Watch 4 Classic bude One UI 8 a Wear OS 6 tou úplně poslední aktualizací. Taková labutí píseň a poslední pořádný systémový update na rozloučenou.

Další verze One UI už nedorazí a Samsung bude maximálně po nějakou kratší dobu posílat na tyto hodinky bezpečností záplaty. Může se ale dokonce stát i to, že tyto hodinky One UI 8 vůbec nedostanou, protože aktuálně jsou až na samotném konci seznamu podporovaných přístrojů.

Oficiální konec jejich podpory totiž náleží na srpen 2025 a One UI 8 dorazí do ostrého provozu pravděpodobně v červenci. Bude záležet, jak rychle Samsung zvládne aktualizovat novější hodinky a zda nový systém pošle na Galaxy Watch 4 ještě před koncem oficiální podpory.

Naděje umírá poslední

Samsung prozatím oficiálně nic nepotvrdil a ve hře je hned několik variant. Pokud stihne jihokorejský výrobce poslat ven aktualizace na novější hodinky svižně, možná stihne do konce srpna obstarat i zmíněné Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic.

Může se ale stát, že by mohly přijít na řadu až po srpnu a v tom případě se může stát, že zůstanou zcela bez aktualizace. Na druhou stranu je ale možné, že Samsung by v tomto případě jejich podporu, vzhledem k vysoké popularitě této řady, o pár týdnů, či měsíců, prodloužil.

Zdroj: 9to5google