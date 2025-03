Oklamou i zkušené oko: Jak rozpoznat deepfake videa?

Deepfake videa se šíří internetem stále častěji. Jak poznat, že video není reálné, ale uměle vygenerované? Existuje několik znaků, které vám pomohou.

Umělá inteligence je stále lepší a zneužitelnější

Umělá inteligence je bezesporu jeden z nejlepších nástrojů 21. století a dokáže zjednodušit téměř jakoukoliv činnost. Jenže v nesprávných rukou dokáže napáchat velkou škodu a v poslední době se na internetu objevují stále častěji podvodná videa, kde slavné osobnosti slibují rychlý výdělek v rámci investování.

Na tyto podvody většinou naletí několik tisíc lidí a podvodník se tak může obohatit klidně o několik milionů korun za pár týdnů. Stejně tak dokážou deepfake videa poškodit jakéhokoliv politika, protože stačí programem vytvořit video, kde například prezident Petr Pavel říká něco zavádějícího a poté to rozšířit na internet. Mnoho lidí totiž nepřijde na to, že je to podvod.

Takové krátké podvodné video tak může některým lidem zničit třeba i kariéru nebo ovlivnit veřejné mínění, což může být problém už pro celý stát. Zatím sice tato praktika není tak častá, ale v budoucnu nejspíše bude, a my si v tomto článku povíme, jak vlastně poznat deepfake obsah.

Porovnání originální fotky s výtvorem AI | foto: weforum

Jak co nejjednodušeji poznat deepfake video?

Nástroje umělé inteligence na generování obsahu zatím nejsou na takové úrovni, že vytvářejí naprosto realistické obrázky nebo videa, a existuje několik znaků, jak poznat, že se jedná o podvodný obsah. U videa to poznáte podle pohybu těla a rtů, kdy se člověk hýbe nepřirozeně a to, co říká, neodpovídá pohybům jeho rtů.

Dalším znakem může být moc časté nebo žádné mrkání, případně artefakty při pohybu rukou nebo nohou. Nejlépe poznáte AI video na očích – ty vypadají na deepfake videích často podivně a osoba například kouká nepatrně jinam než do kamery a velmi často jsou oči až nepřirozeně tmavé, jak uvádí web Sosafe.

Dalším zásadním problémem pro AI je vytvoření realistických rtů – ty jsou u deepfake videí vždy o něco větší, než mají být. Když pomineme samotné zpracování vygenerované osoby, tak lze deepfake poznat i podle okolního prostředí – to totiž AI často až moc zamazává a je vidět, že okolní objekty mají nižší rozlišení.

Rozdíly v rámci deepfake fotky | foto: Shamook

Jak odhalit Deepfake s pomocí Googlu?

Pokud nechcete video složitě analyzovat a zkoumat na něm detaily, tak můžete udělat printscreen jeho části a ten následně dát do Googlu nebo Bingu a vyhledat, jestli už se někde neobjevil. Pokud vám vyjde, že fotka se už dříve vyskytovala na Facebooku, Instagramu nebo X, tak jde dost možná o deepfake obsah.

Tvůrci těchto podvodných videí se totiž často chlubí svým výtvorem na sociálních sítích, kde se i co nejrychleji rozšíří. Pokud vidíte, že video šíří profily s pochybnými jmény, téměř vždy jde o uměle vygenerované video. Navíc pokud se vás ve videu například politik snaží přesvědčit k velké investici do kryptoměn, tak je to vždy podvrh, protože podvodníci často využívají apel na autoritu.