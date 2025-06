Telefony Redmi Note 14 vytvářejí i díky AI naprosto skvělé portrétní fotky

Umělá inteligence se zabydluje v telefonech a řada Redmi Note 14 v tomto směru nemá ve střední třídě konkurenci. Platí to i pro focení portrétů.

Redmi Note 14 je plné AI

Nové telefony z řady Redmi Note 14 mají spoustu předností, avšak umělá inteligence je jednou z největších. Pomocí AI v českém jazyce zvládne každý neuvěřitelné věci. Ať už jde o překlad jazyků, organizaci textu nebo pokročilou úpravu fotografií. Na tu se v Redmi zaměřili obzvláště a přináší skvělé funkce pro práci s portrétními fotografiemi.

Upravte portréty s umělou inteligencí

Portrétní fotografie jsou u uživatelů velmi oblíbené. Telefony dokáží rozmazat pozadí a krásně vyobrazit pouze hlavní předmět na snímku. Tento režim se využívá při focení osob ale i objektů. V novinkách série Redmi Note 14 samozřejmě tato možnost nechybí a už při základním focení jsou fotky velice povedené.

Umělá inteligence ovšem přináší něco, co jen tak někde nenajdete. Jakmile pořídíte portrétní fotku, stačí zamířit do galerie a u dané fotografie stisknout ikonu „tužky“ pro zahájení úprav. Kromě základních možností se v levém dolním rohu ukrývá i spojení AI, skrze které se dostanete do nového světa úprav.

Redmi Note 14 Pro+ v ruce | foto: Luboš Srb

Portréty jako žádné jiné

Jakmile zamíříte do AI úprav, naskytnou se vám možnosti, které v jiných smartphonech jen tak nenaleznete. Základem začátku úprav je zvýšení kvality na HD. Vyfocený snímek může nabízet nepříjemné odlesky nebo být v některé své části rozmazaný. Umělá inteligence fotku dokáže vyhladit a zvýraznit barvy.

Po provedení tohoto kroku již nastávají pokročilejší úpravy. Z fotky lze mazat například nechtěné objekty v pozadí. Ať už jde o různé předměty nebo osoby, které AI sama rozpozná, označí a nakonec odstraní. Skrze ikonu jménem „Obloha“ přidáte do fotky krásné pozadí. Z volby nechybí několik variant denního nebe, večerní oblohy nebo hvězdné noci.

Telefon dokáže pozadí do fotografie dodat poměrně kvalitně, avšak je třeba mít vyfocený portrét s co nejméně rušivými elementy. ideálně například pouze váš obličej nebo postavu na jednolitém pozadí. Pokud tak neučiníte, vytvořené pozadí nebude vypadat přirozeně a věrohodně. Osobně oceňuji i práci s odlesky a stíny. AI tyto aspekty skvěle vypočítá a například při západu slunce přirozeně změní odraz světla na pokožce.





Zábava při změně poměru snímku

Jak už jsem v jednom z předchozích článků věnující se AI novinkám v řadě Redmi Note 14 zmínil, telefony pomocí umělé inteligence umí měnit poměr fotografií. Například jsem vyfotil selfie portrét a při úpravě jsem zjistil, že bych fotografii potřeboval poměrově zvětšit a na nový snímek již nejsou podmínky. V nastavení jsem tudíž zvolil úpravu poměru, kterých Redmi nabízí velký počet.

Z původní fotky jsem tak dokázal udělat například snímek 1:1 nebo 16:9. Práce AI následně spočívala v tom, že dopočítala pozadí a vytvořila novou fotku. Nutno ale podotknout, že mnohdy jsou výsledky opravdu zábavné a nerealistické. S každým pokusem se ale AI zlepšuje a nakonec opravdu dokážete změnit poměr fotografie tak, že by jen s těží někdo poznal práci umělé inteligence.

Nebojte se AI zkoušet

Osobně příliš portrétní fotografie nefotím, avšak s Redmi Note 14 mě takový typ snímků opravdu bavil. Především AI mi znovu dokázalo, že pokrok v této oblasti jde neustále kupředu a vcelku kvalitní fotografie dokáže dnes pořídit mnohem více uživatelů. Nejde jen o navyšování kvality fotočipů, ale o následné možnosti úprav, které AI posouvá na novou úroveň.