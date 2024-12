Nestíháte odvézt ratolest na kroužek? Uber už mohou používat i teenageři

Žijeme ve velmi aktivní době a každé dítko má nějaký ten kroužek nebo jinou zájmovou činnost. A pokud se nenachází v docházkové vzdálenosti, musí se na ni nějak dostat a ne vždy může odvoz zařídit přímo rodič. Díky službě Uber for Teens již tohle nemusí rodiče více řešit a v případě, že odvoz bude váznout, dítě se na svůj kroužek dostane pohodlně Uberem.

Klasický Uber, tedy dopravu z místa na místo prostřednictvím osobního automobilu, si můžou objednávat jen osoby starší 18 let. Populární přepravní firma ale nyní rozšiřuje své řady o službu Uber for Teens, v rámci které si můžou odvoz objednat i mladší jedinci, konkrétněji teenageři v letech 13 až 17 let. K čemu je to dobré, ptáte se?

Uber patří mezi nejpopulárnější služby svého druhu a umožňuje objednání přepravy osobním automobilem. Uber a jeho alternativy výrazně snížil popularitu klasických taxislužeb a do našich končin tato společnost vstoupila v roce 2014. Nově u nás rozjíždí novou a rozhodně zajímavou funkci, a sice přepravu pro náctileté.

Bezpečnost až na prvním místě

Uber for Teens samozřejmě najde více využití, klidně i na cestu přímo do školy, k babičce nebo do nákupního centra za kamarády. Specialisté na této službě pracovali s odborníky na bezpečnost, jako jsou organizace Safe Kids Worldwide či ParentZone a zainteresováni byli i samotní teenageři. Služba již nějakou dobu ve světě funguje a využívají ji miliony uživatelů.

Uber for Teens umožní rodičům přidat si do rodinného Uber profilu dětský účet, přičemž teenageři si cesty pochopitelně objednávají sami. Jízda samotná je, díky pokročilým bezpečnostním prvkům, pod neustálým dohledem a v otázce bezpečnosti nabízí sledování jízdy v reálném čase, ověření pomocí PIN kódu a funkci RideCheck, která jízdu monitoruje pomocí GPS.

Jen ti nejlepší z nejlepších

Rodiče (i opatrovníci) mohou během jízdy kdykoli kontaktovat řidiče a mají také přístup k bezpečnostní lince Uberu. Přijímat jízdy pro teenagery mohou pouze zkušení řidiči a ti, kteří mají vysoké hodnocení. Uber for Teens vstupuje do provozu prozatím v Praze a Brně, přičemž v následujících týdnech se rozšíří i do dalších měst, kde Uber působí.