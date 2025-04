Tenhle mobil se nabije během pár minut, přitom vydrží na baterii i několik dnů

Telefon Oppo Find X8 Ultra vyniká výdrží i rychlostí nabíjení. Plná baterie již za 32 minut, výdrž na dny. Vlajkový model překonává iPhone i Samsung.

Oppo vsadilo na moderní baterii

V posledních letech udělali výrobci smartphonů obrovský pokrok – nejen v oblasti výkonu a designu, ale také v inovacích baterií. Moderní vlajkové lodě dnes nabízejí akumulátory s vysokou kapacitou a zároveň velmi rychlým nabíjením. Nedávno baterii nového mobilu od firmy Oppo otestoval web PhoneArena a výsledky jsou vynikající.

Oppo Find X8 Ultra je špičkově vybavený telefon, který využívá uhlíkovo-křemíkovou baterii s kapacitou 6 100 mAh. Tento typ akumulátoru přináší několik zásadních výhod. Největší z nich je vyšší hustota energie, což umožňuje dosáhnout větší kapacity bez nutnosti zvětšovat samotnou baterii. Kromě toho nabízí delší životnost a lepší bezpečnost.

Díky tomu si výrobce mohl dovolit i vysoký výkon nabíjení, který baterie bez problémů zvládá. Telefon podporuje drátové nabíjení o výkonu až 100 W a bezdrátové až 50 W. Jak si tedy tato novinka vedla v testech výdrže a rychlosti nabíjení?

Oppo Find X8 Ultra | foto: Oppo

Fantastická výdrž a ještě lepší nabíjení

Baterie telefonu Oppo Find X8 Ultra podle testu zvládne přehrávat video 12 hodin a 47 minut, čímž překonává i dosavadního krále v podobě iPhonu 16 Pro Max. Nutno ale podotknout, že konkurence od Applu využívá o poznání menší baterii – 4 685 mAh. Kalifornská značka tudíž očividně lépe zvládá optimalizaci.

Kombinovaná výdrž baterie asijské novinky je 8 hodin a 56 minut. Díky tomu s vámi tento smartphone vydrží klidně i několik dní. A jak je na tom novinka s nabíjením? Výkon 100 W nabije baterii modelu Find X8 Ultra za neuvěřitelných 32 minut. Konkurence v podobě Samsungu Galaxy S25 Ultra nebo iPhonu 16 Pro Max si o takových číslech může nechat jen zdát. Telefonu od Samsungu to trvá něco přes hodinu, zatímco Apple svůj telefon nabije za 1 hodinu a 42 minut.

V testu zmiňovaného portálu je na tom lépe jen Honor Magic 7 Pro, jenž se na plnou kapacitu při stejném výkonu dostane o minutu dříve. Kapacita baterie tohoto telefonu je ale výrazně nižší – 5 270 mAh.

Skvělý telefon, který se k nám nepodívá

Takto rychlé nabíjení by u nás pravděpodobně dokázalo ocenit spoustu zákazníků. Rychlé nabíjení dává uživateli skvělé možnosti. Telefon například stačí jen na chvíli zapojit do nabíječky, načež vám v klidu vydrží celý den. Škoda tedy, že Oppo Find X8 Ultra se s největší pravděpodobností do Česka nepodívá. Baterie ale není to jediné lákadlo. O co dalšího přicházíme?

Mobil z čínské produkce nabízí krásný 6,82palcový LTPO AMOLED displej, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM nebo čtyřnásobný zadní 50Mpx fotoaparát. Na domácím trhu, tedy v Číně, se Oppo Find X8 Ultra začíná prodávat za cenu od 6 499 jüanů (zhruba 19 500 korun).