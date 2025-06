Magnetické kolečko od FIXED je skvělým pomocníkem. K čemu všemu se hodí?

Magnetické kolečko FIXED MagPlate přináší jednoduchý způsob, jak k telefonu připojit praktické doplňky. V létě nejen při cestování ho oceníte víc než kdy jindy.

Pomocník, jehož služby určitě oceníte

Blíží se léto, čas dovolených, výletů a podobných zábavných kratochvílí. To znamená, že naše mobilní telefony budou v neustálé permanenci – budeme fotit ve velkém, plánovat výlety, posílat své zážitky přátelům a podobně. Proto je důležité mít k telefonu odpovídající příslušenství. Které bych pro náročné letní měsíce zvolil já?

Rozhodně by se jednalo o nálepku v podobě magnetického kroužku FIXED MagPlate a doplňků k němu. Proč? Protože magnet je, i když by se to nemuselo na první pohled zdát, skvělý doplněk k telefonu a otevře vám dveře k pohodlnému, rychlému a jistému uchycení doprovodného příslušenství. Apple moc dobře ví, proč si svou technologii MagSafe tak hýčká.

MagPlate je, dalo by se říct, ekvivalentem magnetického rozhraní MagSafe pro všechny, kteří používají jiné telefony než iPhony 12 a novější. Na záda vašeho telefonu prostě a jednoduše nalepíte tento magnetický kroužek a poté už ho můžete snadno a rychle doplnit o řadu příslušenství, které vám o letních prázdninách zpříjemní vaše aktivity.

FIXED MagPlate na iPhonu 16e | foto: Luboš Srb

MagPlate a jeho příslušenství

Hlavním typem příslušenství je bezdrátová powerbanka FIXED MagZen, která nabízí kapacitu 10000 mAh a nabíjení o výkonu až 20 W. Lze ji použít k drátovému, ale i bezdrátovému nabíjení, což je pochopitelně její primární funkce. Přes kroužek MagPlate ji rychle a efektivně uchytíte na záda telefonu a nemusíte nic řešit, nabíjení se ihned spustí a mobil dostane další nášup energie.

Powerbanka umožňuje duální nabíjení, takže můžete bezdrátově nabíjet telefon a zároveň kabelem dobíjet například sluchátka. Zkrátka na léto jako stvořené. Zajímavá je rozhodně i magnetická peněženka, díky které budete mít vždy po ruce své karty, peníze, či doklady. Peněženka je navíc vybavena lokátorem kompatibilním s platformou Apple Najít.

Pokud rádi na svých výletech fotografujete, tak určitě oceníte selfie tyč a stativ s tripodem v jednom. Díky magnetickému uchycení odpadá jakákoliv složitá instalace, telefon na držák prostě nacvaknete a můžete se pustit do práce. Selfie tyč nabízí délku až 72 centimetrů, nicméně po složení má 17 centimetrů a pohodlně se tak vejde do batoh, ale i třeba kabelky.

Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh FIXED MagZen | foto: FIXED

Kroužek MagPlate oceníte i v autě

Já osobně jsem, kromě bezdrátové powerbanky, ocenil magnetické držáky do auta. Pokud jste zvyklí dávat v automobilu telefon do držáku, což byste rozhodně měli, není nic příjemnějšího na používání než jsou ty magnetické. FIXED nabízí dva, oba se instalují do mřížky ventilace a nabízí také bezdrátové nabíjení.

To znamená, že váš telefonu bude v průběhu používání v autě, například při navigaci, která je energeticky poměrně dost náročná, zároveň nabíjen. Oba modely nabízí maximální nabíjecí výkon 15 W, což není špatné a jsou vybaveny aktivním chladícím systémem. O připojení do systému vozu se stará kabel USB-C.

Jak můžete vidět, magnetický kroužek MagPlate může být opravdu velmi praktický pomocník a obsáhlé příslušenství, které si díky němu k telefonu pohodlně připojíte, v náročných letních měsících určitě oceníte. I když kroužek obsahuje 38 kvalitních neodymových magnetů, je velmi tenký a na výšku má pouze 1,5 mm.

Držák do auta FIXED MagAir | foto: FIXED

Cena a dostupnost

Kroužek MagPlate je k dispozici na oficiálních stránkách FIXED a stojí sympatických 249 korun. Bez doprovodného příslušenství by to ale pochopitelně nešlo a jeho ceny naleznete níže.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz