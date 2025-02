Google na miliony telefonů nainstaloval tuto podezřelou aplikaci. Lidé se bouří

Google tajně instaluje novou aplikaci do Androidu, aniž by o tom informoval uživatele. Lidé zuří a na Google Play ji bombardují negativními recenzemi.

Google potají instaluje aplikace

V posledních několika týdnech začal Google na dálku instalovat do telefonů s operačním systémem Android novou aplikaci, a to bez jakéhokoliv vysvětlení nebo oznámení, což naštvalo poměrně dost lidí a ti začali na Google Play aplikaci bombardovat negativními hodnoceními.

Appka se jmenuje Android System SafetyCore a má uživatele chránit před nevyžádaným obsahem v celém systému. Jenže tím, že ji Google nainstaloval bez vědomí uživatelů, si mnozí z nich začali myslet, že jde o nebezpečný malware. Naštěstí aplikace má alespoň vlastní stránku na Google Play, jenže na ní není vůbec napsáno, k čemu slouží.

Aplikaci vytvořil Google a měla by sloužit jako další vrstva ochrany proti nevyžádanému obsahu, takže by teoreticky mohla zablokovat nevhodný obsah v přijatých nebo odeslaných zprávách. Pokud například obdržíte nevyžádanou fotografii, služba ji zablokuje. Otázkou zůstává, co vše je dle Googlu závadná fotografie. To má poznat algoritmus.

Android System SafetyCore | foto: Roman Macháč

Samé negativní recenze

Aplikace byla vydána 22. ledna 2025 a od té doby se začala rozšiřovat po telefonech po celém světě, a to i u nás v České republice. Lidé jsou naštvaní zejména proto, že se aplikace nainstalovala do telefonů samovolně bez jakéhokoliv upozornění, což lze považovat za narušení soukromí.

Google má ale právo kdykoliv takové aplikace do Androidu na dálku instalovat a nejspíš spoléhal na to, že si toho nikdo nevšimne. Teď, když vše vyšlo najevo, bude nejspíše nucen vydat oficiální prohlášení, aby celou situaci vysvětlil. Přitom stačilo jen málo – při instalaci aplikace všechny uživatele upozornit a vysvětlit, k čemu slouží.

Pokud máte v telefonu službu Android System SafetyCore nainstalovanou i vy, tak ji naštěstí můžete úplně smazat, jelikož nejde o povinnou službu pro chod systému. Smazat ji můžete v nastavení telefonu ve správci aplikací, kde stačí vyhledat lupou název aplikace a poté ji odstranit, anebo ji můžete smazat rovnou v aplikaci Google Play.