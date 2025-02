Netflix otevírá restauraci. Ochutnejte největší hity nejen na obrazovkách, ale i na talíři

Netflix otevírá restauraci v Las Vegas, kde se jídlo snoubí s popkulturou. Fanoušci si užijí pokrmy i zážitky inspirované hity streamovacího giganta.

Dejte si večeři ve stylu Netflixu

Netflix je králem streamovacích služeb, který je celosvětově nesmírně populární a má přes 300 milionů předplatitelů. Láká hlavně na vlastní seriály, což je oblast, ve které je tradičně velmi silný, ale Američany bude nyní lákat i jídlem. Jakkoliv to může znít bizarně, Netflix v Americe otevírá svou vlastní restauraci s označením Netflix Bites Vegas.

Jak už její označení napovídá, nachází se v hlavním městě hazardu, tedy v Las Vegas a umístěna je v komplexu MGM Grand Hotel & Casino. Dá se předpokládat, že se tento podnik spojující jídlo, popkulturu a zábavu stane jedním z nejvyhledávanějších podniků v rámci Las Vegas tohoto roku. Kulinářský zážitek to bude jistě ojedinělý.

V Las Vegas bude tato restaurace otevřena na celý rok, což určitě přitáhne velkou pozornost. Podobný koncept si streamovací gigant vyzkoušel už v roce 2023, kdy v Los Angeles otevřel pop-up restauraci na šest týdnů. Projekt byl mimořádně úspěšný – všechna místa byla okamžitě rezervována na celé období provozu.

Nová restaurace Netflixu v Las Vegas | foto: Netflix

Pokrmy dle největších televizních hitů

V Las Vegas tedy Netflix protáhl provoz restaurace na celý rok, ale i tak ale bude pravděpodobně obtížné se do ní dostat. Nabídka pití a pokrmů je vskutku zajímavá a samozřejmě reflektuje největší hity streamovacího giganta, ale rozhodně to není jen o jídle a spíše jde o celkový zážitek, který vás do světa pořadů Netflixu dokonale vtáhne.

O obsluhu se tu starají stráže ze Hry na oliheň (Squid Game), v restauraci najdou návštěvníci také ruku ze seriálu Wednesday (Thing) a číšníci předvádí scény z hororové série Pád domu Usherů (The Fall of the House of Usher). Zkrátka to vypadá, jako kdyby celý seriálový a filmový svět Netflixu ožil a vy se nacházeli přímo v jeho středu.

Kompletní seznam nabídky pokrmů a nápojů si můžete prohlédnout v PDF souboru a za zmínku stojí i různé tematické akce, jako třeba Red Bite, Green Bite. To je jídlo a interaktivní hra v jednom, která byla inspirována Hrou na oliheň. V této výzvě roztočí zákazník kolečko, aby určil svůj stravovací osud v restauraci v podobě kombinace smaženého kuře s různými omáčkami.

Nová restaurace Netflixu v Las Vegas | foto: Netflix

Ojedinělý zážitek pro všechny fanoušky

Z jídel a pokrmů na téma Netflixu se můžou návštěvníci restaurace těšit například na koktejl ve stylu Stranger Things (The Mind Flayer) s cukrovou vatou, či míchaný nápoj inspirovaný seznamovací reality show Láska je slepá (Love Is Blind). Netflix se na podobné zážitkové akce zaměřuje čím dál víc, takže jsem opravdu zvědavý, s čím přijde příště.