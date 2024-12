Galaxy Z Flip FE bude levná skládačka. O prodejní trhák ale nepůjde

Letošní rok se neúprosně chýlí ke konci a společnosti již začínají plánovat nadcházející období. Výjimkou není ani Samsung, jenž by rád obnovil popularitu skládacích telefonů. Cestou, jak zpopularizovat tyto modely, by mohlo být uvedení cenově dostupné varianty.

Galaxy Z Flip FE: Dostupná skládačka

V roce 2024 vyprodukoval Samsung tři skládací smartphony. V létě jsme se dočkali modelů Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6. O pár měsíců později dorazil Galaxy Z Fold 6 Special Edition, se kterým Samsung inovoval zásadní věci. Podle zpráv webu The Elec to nyní vypadá, že následující rok se chystá jihokorejský gigant zvolit podobnou taktiku. Tentokrát ale speciální verzi dostane Flip.

Zmiňovaný telefon by podle úniků mohl být až o deset procent tenčí než aktuální generace, přičemž o výkon by se mohl starat čip MediaTek Dimensity 9400 (levnější varianta Snapdragon 8 Elite). Díky tomu by mohl Samsung na ohebný telefon nalepit nízkou cenu – odhadem 699 dolarů (16 700 korun).