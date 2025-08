ChatGPT myslí na vaše zdraví. AI nově navrhuje, abyste si odpočinuli od konverzace

Dokážete v konverzaci s ChatGPT strávit hodiny denně? Možná to není nejlepší nápad, pokud jde o vaše zdraví. Služba vám to nově bude připomínat.

Populární chatbot dostává novou funkci

Ve světě AI nenajdete populárnějšího chatbota, než je ChatGPT od OpenAI. Právě on rozpoutal AI šílenství, které trvá od roku 2022 a platí za synonymum pro umělou inteligenci jako takovou. Právě ChatGPT nyní dostává novou a praktickou funkci.

Ta se kupodivu netýká přímo schopností tohoto chatbota, ale toho, jak s ním uživatelé nakládají. OpenAI se touto novou funkcí rozhodlo podpořit zdravější používání této platformy a její uživatelé od dnešního dne uvidí upozornění na to, aby trochu zvolnili.

Do ChatGPT se dostává připomenutí, aby si dali uživatelé přestávku a ta se objeví vždy během delších chatovacích seancí. Průběžně se bude upravovat, jak a kdy se toto upozornění bude zobrazovat, a to tak, aby působilo co možná nejpřirozeněji.

ChatGPT a upozornění na to, že by si měl dát uživatel pauzu | foto: OpenAI

Novinka, která není úplně nová

Podobné upozornění na pozastavení své činnosti v online světě není žádnou velkou novinku a mají ho jak některé streamovací platformy, tak sociální sítě. Obecně bohužel trávíme na těchto platformách čím dál víc času a podobní hlídači určitě nejsou od věci.

Jak se totiž říká, všeho moc škodí a trávit neúměrné množství času na sociálních sítích, či v područí chatbotů, bude mít negativní dopad na psychiku. Jak můžete vidět na přiloženém obrázku, upozornění na přestávku je poměrně nenásilné a uživatel ho může samozřejmě odmítnout.

OpenAI také usilovně pracuje na tom, aby byl ChatGPT lepší v detekci známek duševní nebo emoční tísně. V minulosti se totiž občas stalo, že starší model v těchto aspektech selhal a OpenAI chce, aby tato platforma účinně podpořila uživatele v okamžiku, kdy se potýkají s problémy.

ChatGPT pomůže řešit osobní problémy

Populární chatbot se zaměří také na řešení osobních problémů, ale ne stylem jasné odpovědi ANO či NE, ale tak, aby se uživatel nad svým problémem sám zamyslel. Měl by klást otázky zpět tak, aby se mohl uživatel na svůj problém podívat z jiné perspektivy a více se nad ním zamyslet.

Zdroj: OpenAI