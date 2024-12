Češi vzali Lidl útokem! Na celém e-shopu platí 10% mikulášská sleva

Šílenství okolo slevových akcí Black Friday se pomalu chýlí ke konci, no vánoční svátky se blíží a to je další důvod k tomu začít sypat na zákazníky další slevy. Aktuálně se toho chytil Lidl, který rozjel zajímavou akci k příležitosti Mikuláše, kdy dává na veškeré své zboží slevu 10 %. Musíte si ale pospíšit, akce je to časově velmi omezená.