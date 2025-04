Zákaz mobilních telefonů ve školách: Francie od září zpřísní opatření

Mobilní telefony jsou běžnou součástí života, ale mohou škodit. Francie proto zpřísňuje jejich používání ve školách a zavádí nový zákaz.

Mobilní telefony na černé listině

Jak známo, chytré telefony jsou v dnešní době nedílnou součástí našich životů. To platí jak pro dospělé, tak děti, které se s nimi učí zacházet v čím dál útlejším věku. Mobilní telefon je dobrý sluha, ale může být také zlý pán a velmi rychle na něm vzniká závislost.

Výsledkem toho je zhoršení sociálních vazeb, neochota se hýbat, problémy se soustředěním a podobné věci, které se týkají hlavně dětí. Telefony jsou problémem primárně ve škole, což je poměrně kontroverzní téma, které přišlo aktuálně na přetřes ve Francii.

Tamní vláda telefony ve školách zcela zakázala, a tento nový zákaz bude platit pro děti od 11 do 15 let. Toto opatření bude platit od nového školního roku a jedná se vlastně rozšíření původního omezení z roku 2018, který telefony sice zakazoval, ale žáci je mohli mít neustále u sebe.

Děti s mobily

Telefon do sejfu, vyzvednutí po vyučování

Nově budou muset děti ve francouzských školách své mobilní telefony před vyučováním odložit do sejfu či nějaké schránky s tím, že si je po skončení vyučování vyzvednou. Zákaz jejich používání v kombinaci s tím, že je děti můžou mít u sebe, se totiž ukázal jako obtížně kontrolovatelný, hlavně o přestávkách.

Takto děti nebudou mít telefony u sebe vůbec a jejich používání potají tak nehrozí. Tento kompletní zákaz telefonů byl na francouzských školách již testován, a to konkrétněji ve stovce institucí a po dobu šesti měsíců.

Školy, které se testovací fáze zúčastnily, reportovaly velmi kladné dopady tohoto zákazu. Žáci se lépe soustředily a zlepšil se i sociální aspekt, stejně jako pohybová aktivita žáků. Zlepšila se také celková atmosféra na školách a výsledky si pochvalují jak rodiče, tak učitelé.

Francie brojí proti telefonům u dětí

Faktem je, že Francie dlouhodobě bojuje proti tomu, aby děti využívaly telefony způsobem, jakým se aktuálně děje. Tamní experti dospěli k závěru, že děti by měly mít telefon nejdříve v 11 letech, a to zcela bez přístupu k internetu. Doporučený věk přístupu k internetu by měl být 13 let a přístup na sociální sítě by pak měl být umožněn až po dosažení plnoletosti, tedy od 18 let.