WhatsApp umožní nastavení profilové fotky z Facebooku či Instagramu

WhatsApp umožní zvolit si profilovou fotografii z Facebooku nebo Instagramu. Fotky na všech sítích tak budete moci snadněji udržovat, aby byly stejné.

Profilové fotky na WhatsAppu

Aplikace WhatsApp patří mezi nejpopulárnější komunikační platformy vůbec a celosvětově využívají tento chatovací program takřka 3 miliardy uživatelů. Meta, která tuto platformu vlastní, ji náležitě vylepšuje a přidává do ní nové funkce, aby držela krok s dobou.

Další novinka, která se blíží do aplikace, se týká možností v oblasti nastavení profilové fotografie. WhatsApp se postupem času vypracoval v jakousi sociální síť a profilová fotografie v ní samozřejmě hraje velmi důležitou roli.

Když si chcete zvolit novou, nebo upravit tu stávající, máte několik možností. Fotografii lze vybrat z galerie telefonu, přímo přes WhatsApp je možné pořídit aktuální snímek, nebo doplnit svou profilovou fotografii o vlastního avatara (zobrazí se po přejetí prstu přes vaši profilovou fotku).

WhatsApp a import profilové fotografie | foto: WABetaInfo, úprava: Ondřej Koníček

Import fotografií z dalších sítí

Meta, která WhatsApp vlastní a provozuje, má v oblasti sociálních sítí velmi bohaté portfolio. Vlastní, mimo jiné, také Facebook a Instagram, takže není překvapující, že se nová funkce v oblasti profilových fotografií týká právě těchto sítí.

Nově bude možné jako profilovou fotografii na WhatsApp importovat tu z Facebooku nebo Instagramu, a to přímo v rámci nastavení profilové fotografie v aplikaci. Stejnou možnost Meta již nějakou dobu umožňuje právě mezi Facebookem a Instagramem.

Tato funkce bude volitelná, ve výchozím nastavení bude pochopitelně vypnutá a WhatsApp účet bude muset být přes Centrum účtů propojený s Facebookem či Instagramem. Ochrana soukromí nebude tímto propojením nijak ovlivněna a end-to-end šifrování bude chaty chránit i nadále.

Kdy se této funkce dočkáme?

Možnost importovat do WhatsAppu profilovou fotografii z Facebook či Instagramu se prozatím objevila v beta verzi 2.25.21.23 pro Android. Do ostrého provozu by se každopádně měla dostat v nadcházejících týdnech, a to pravděpodobně jak na Android, tak na iOS.

Zdroj: WABetaInfo