Samsung bude za miliardy dolarů vyrábět čipy pro autonomní auta Tesla

Elon Musk oznámil uzavření spolupráce mezi Teslou a Samsungem v hodnotě 16,5 miliardy dolarů. Jihokorejci budou americké automobilce dodávat nové čipsety.

Samsung se stal dvorním dodavatelem Tesly

Samsung a Tesla patří k těm největším technologickým společnostem na světě. A i když se tyto značky zaměřují na odlišné produkty a jinou část trhu, tak to neznamená, že by spolu nemohly spolupracovat a navzájem díky tomu profitovat.

Již před několika týdny Samsung zveřejnil informaci o uzavření nové spolupráce v hodnotě několika miliard dolarů s nadnárodní společností. Nyní se prostřednictvím Elona Muska, generálního ředitele Tesly, dozvídáme, že Samsung uzavřel avizovanou smlouvu právě s automobilkou Tesla.

Nová smlouva má hodnotu 16,5 miliardy dolarů (cca 345,5 miliard korun) a Samsung se v ní zavazuje k výrobě procesorů A16. Tento čip bude vyroben na křemíkové platformě a je určen pro budoucí autonomní systémy.

Tesla a Samsung | foto: Tomáš Rajnoch

Čtěte také: Tesla dorazila k novému majiteli zcela sama. Autonomní budoucnost je tady

Tesla pomůže s optimalizací výroby

Pro Samsung jde o obrovský obchod a určité uznání kvalit. Již v minulosti jihokorejská značka produkovala pro Teslu čipy A14, zatímco aktuální generaci A15 vyrábí společnost TSMC. Tesla tudíž byla se spoluprací se Samsungem pravděpodobně spokojena a tak asijský gigant získal i tuto zakázku.

Nová smlouva o spolupráci vešla v platnost 24. července 2025 a potrvá až do 31. prosince 2033. Výrobu procesorů Samsung zahájí vé své továrně v Texasu. Ostatně to byla jedna z podmínek Tesly a sám Elon Musk oceňuje, že na tuto podmínku Samsung přistoupil.

Díky výrobě v Texasu se bude moci Tesla zapojit i do optimalizace výroby. To byla další z klíčových podmínek americké značky. Elon Musk také zmiňuje osobní zapojení do projektu a pokusí co nejvíce zefektivnit pokrok při výrobě.

Pomůže obchod Jižní Koreji?

Již díky oznámení spolupráce s Teslou zaznamenal Samsung růst ceny akcií o 3,5 %, což je nejvíce za jeden den v uplynulém měsíci. Jde o prestižní spolupráci, ze které ovšem může profitovat i samotná Jižní Korea, ze které Samsung pochází.

Jižní Korea se dlouhodobě snaží budovat dobré obchodní vtahy s USA a toto úsilí by mohlo představitelům Jižní Koreji pomoci při jednání o zmírnění dovozních a exportních cel ze strany USA.

Zdroj: Elon Musk / síť X