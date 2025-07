Google vyhledávání se opět mění. Umělá inteligence třídí výsledky do kategorií

Google AI Mode je integrovaný přímo do vyhledávání | foto: Google

Google Web Guide přináší nový způsob vyhledávání informací na internetu. AI Gemini vám chytrým a intuitivním způsobem roztřídí výsledky.

Google opět modernizuje vyhledávání

Technologický gigant Google je pochopitelně známý primárně díky vyhledávání na webu, v čemž patří mezi globální špičky. V nedávně době do této činnosti pořádně zapřáhl umělou inteligenci a dočkali jsme se praktické funkce Přehledy od AI.

Ta projde web a odpoví přímo na váš dotaz, takže nemusíte klikat na žádné odkazy a dále pátrat po odpovědi. Nyní Google připravil další AI novinku. Ta se jmenuje Web Guide, tedy něco jako webový průvodce a opět v ní hraje velkou roli umělá inteligence v podobě Gemini.

Tato novinka je aktuálně zaváděna jako součást Search Labs a její poslání je usnadnit uživatelům najít to, co opravdu hledají. Web Guide uspořádá výsledky chytrým a intuitivním způsobem, aby bylo snazší dosáhnout kýžené odpovědi.

Google Web Guide | foto: Google

Uspořádání výsledků do kategorií

Namísto toho, abyste se při snaze o vyhledání určité věci dočkali přemíry tradičních odkazů, Web Guide je seskupí do kategorií. Google tuto novinku prezentoval na vyhledávání informací týkající se toho, jak cestovat sólo po Japonsku.

Web Guide uspořádalo a rozdělilo jednotlivé odpovědi do několika kategorií, jako jsou tipy pro průvodce, osobní příběhy lidí, kteří něco takového podnikli, či bezpečnostní tipy. Uživatel se tak může zaměřit na to, co ho opravdu zajímá a není nutné proklikávat se stovkami odkazů.

Vypadá to, že si funkce umí poradit i s dlouhými a specifickými dotazy, a jak již bylo zmíněno, pohání ji AI Gemini. Ta umí dotazům od uživatelů opravdu velmi dobře porozumět a skvěle rozumí i webovému obsahu, takže jako celek funguje Web Guide více než schopně.

AI přebírá otěže vyhledávání

Google zapojuje svou AI do vyhledávání v čím dál větší míře a ta opravdu výrazně mění tento segment. Vypadá to, že klasické vyhledávání postupem času vyklidí pole a umělá inteligence v tomto směru zcela převezme otěže.

Pokud jste součástí programu Labs, najdete novou funkci Web Guide v nastavení vyhledávání. Vždy je možné vrátit se ke klasice, nicméně tato novinka vypadá opravdu velmi schopně a mohla by vás vzít do míst, kam se s tradičním vyhledáváním jen tak nedostanete.