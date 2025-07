Novinky na Oneplay: Gordon Ramsey, Dovolená za trest a další (20. díl)

Oneplay si na tento týden připravilo hned několik zajímavých novinek. Vybral jsem 7 nejlepších filmů a seriálů, které by se vám mohly líbit.

Nejlepší novinky na Oneplay

Oneplay je českou streamovací platformou, která vznikla v březnu díky spojení O2 TV a Voyo. Prakticky ihned se tedy Oneplay stalo na tamním trhu dominantní a svou pozici tak musí neustále obhajovat.

Platforma jde na to ale dobrou cestou a do své již tak bohaté nabídky neustále přidává skvělé novinky. I v následujících týdnech se mají diváci na co těšit. Co by vám tedy rozhodně nemělo uniknout?

Aljaška (2010)

Pokud máte rádi dokumenty o přírodě, snímek Aljaška je pro vás to pravé. V tomto dokumentu se společně se štábem podíváme na ta nejodlehlejší místa Aljašky. Zde je příroda naprosto jiná, než jakou ji známe. Kromě poutavých záběrů přírody však spatříme i majestátní zvířata.

Datum premiéry: 29.7. 2025

Aljaška dokument | foto: National Geographic

Gordon Ramsey (2019)

Gordon Ramsey je britský světoznámý kuchař, jenž se proslavil nejen svou kuchyní, ale i různými televizními pořady. Tentokrát se s Gordonem Ramseym podíváme do různých zákoutí světa, kde se od místních kuchařů bude učit nejen tradiční pokrmy, ale i přesné postupy vaření.

Datum premiéry: 29.7. 2025

Potkal jsem ho v ZOO (1994)

Pro všechny milovník starších českých filmů si Oneplay připravilo rodinný film Potkal jsem ho v ZOO. Tento příběh sleduje malého Ivoše, jenž pozná nového kamaráda. Společně zažívají ta nejrůznější dobrodružství a vůbec nevadí, že Ivošův nový kamarád je slepý.

Datum premiéry: 31.7. 2025

Můj hořkosladký život (2018)

Na Oneplay míří i komediální drama seriál Můj hořkosladký život, ve kterém je hlavní hrdinkou mladá slečna Tess. Ta přijíždí do New Yorku, kde právě získala práci v jedné z nejprestižnějších restaurací.

Nepotrvá to ale dlouho a Tess se ocitne ve světě, jenž je plný alkoholu, drog i různých lásek. Tess se tedy objeví v situacích, na které není vůbec zvyklá. Dokáže takto náročný život ukočírovat a zároveň si udržet práci na prestižním místě?

Datum premiéry: 31.7. 2025

Dovolená za trest (2014)

V komediálním snímku Dovolená za trest se objevují hvězdy jako Adam Sandler nebo Drew Barrymore. Ti ztvárňují hlavní postavy Jima a Lauren, kteří se poznají na nepovedeném rande naslepo. Oba poté doufají, že už se nikdy nepotkají.

Osud tomu ale nechce jinak a oba rodiče berou své děti na dovolenou v Africe. Celý týden se zde ale budou muset dělit o jedno luxusní apartmá, což se nikomu nelibí. Tohle může skončit jenom velkým fiaskem. Nebo snad ne?

Datum premiéry: 2.8. 2025

Saw: Hra o přežití (2004)

Do své nabídky Oneplay zařazuje i první díl hororové série Saw: Hra o přežití. V tomto snímku se ocitá několik postav ve smrtících pastech, které si pro ně připravil neznámý šílenec. Ze všech pastí se však dá uniknout.

Nejde ale o nic snadného a proto aby oběť mohla uniknout, musí něco obětovat. Něco, čeho se ale jen bolestně vzdává a možná bez toho ani nejde žít.

Datum premiéry: 3.8. 2025

Úsvit (2023)

Úsvit je český kriminální drama film odehrávající se v městečku Svit pod Tatrami v roce 1937. Do toho města přijíždí ředitel velké továrny Alois se svou manželkou Helenou. Po vzoru Bati zde chtějí postavit moderní tovární město. Ambiciózní plány ale naruší nález mrtvoly v areálu jejich továrny.

Datum premiéry: 3.8. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.