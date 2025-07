Avatar 3: Oheň a prach – Kdy vyjde, trailer a zkrátka vše, co už víme

Na YouTube vyšel dlouho očekávaný trailer na film Avatar 3: Oheň a prach, který zamíří do kin 19. prosince 2025. Těšíte se na pokračování megafilmu?

Velkolepé dobrodružství pokračuje!

James Cameron opět ukazuje, že ví, jak nás ohromit – čerstvě vydaný trailer k filmu Avatar 3: Oheň a prach (anglicky Fire and Ash) je tady a s ním i náš první pohled na dramatické pokračování ságy, která redefinovala kinoformát. A opět to vypadá na velkolepé dobrodružství.

Z oficiálního traileru dýchá mnohem temnější atmosféra než v předchozích dvou dílech. Pandora se zbarvila do ruda, jakmile jsme poprvé zahlédli nový klan Na’vi – tzv. Ash People, žijící poblíž sopek. Jejich vůdkyně Varang nevypadá jako někdo, kdo by chtěl mír.

Pokud jste si zamilovali oceánský svět Metkayina z druhého dílu, připravte se na kontrast. Ve Fire and Ash nás Cameron zavede mezi oheň, dým a popel – a zároveň do oblak, kde operují tzv. Wind Traders. Pandora ještě nikdy nebyla tak rozmanitá.

Avatar 3 – trailer

Z traileru je patrné, že příběh bude více emocionální a hlubší. Vidíme Kiri (Sigourney Weaver) čelit duchovní krizi a Spidera (Jack Champion) mezi dvěma světy – lidským a Na’vi. Není pochyb, že Cameron tlačí na psychologii postav více než dříve.

Nechybí návrat Jakea Sullyho a Neytiri, kteří čelí nejen novému nepříteli, ale i vlastním traumatům z minulých událostí. Vizuálně je trailer Avatar 3 dechberoucí – realistické CGI v kombinaci s ohnivým prostředím doslova bere dech.

Co mě jako fanouška série nadchlo nejvíce? Změna tónu. Avatar 3: Oheň a prach působí temněji, dospěleji a odvážněji. Už to není jen vizuální pastva pro oči, ale i příběh s dilematy, střetem víry a kulturními rozdíly mezi Na’vi.

Trailer napovídá, že půjde o monumentální film s potenciálem překvapit i ty, kteří po dvojce ztratili důvěru. Pokud Cameron splní to, co naznačil, máme před sebou jedno z největších filmových dobrodružství posledních let.

Avatar 3 – kdy vyjde

Hlavní otázka fanoušků zní: Kdy vyjde Avatar 3? Disney potvrdil datum premiéry na 19. prosince 2025. Zdá se, že čekání se konečně chýlí ke konci. Film bude uveden v IMAX, 3D i dalších formátech, jak jsme u série zvyklí. Později zřejmě i na streamovací platformě Disney+.