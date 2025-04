Sony naštvalo zákazníky. Aktualizací z telefonů odebere velmi užitečnou funkci

Sony omezuje možnost nastavení rozlišení u telefonů Xperia. Funkce byla přidána do systému omylem a teď je zrušena, což vyvolalo silnou kritiku.

Sony omezuje nastavení rozlišení u telefonů

Telefony Sony Xperia byly známé hlavně díky obrazovkám se 4K rozlišením, které měly všechny vlajkové modely, a to platilo až do roku 2024, kdy se společnost rozhodla od tohoto trendu ustoupit. Do své nové vlajkové lodi „Sony Xperia 1V“ chce totiž nasadit pouze displej s rozlišením FullHD+, čímž zmizela hlavní konkurenční výhoda.

Tuto nepopulární změnu fanoušci značky ještě přešli, ale nedávno byla vypuštěna aktualizace založená na Androidu 15, která dle mnohých měla přidat možnost manuálního nastavení rozlišení, a to se skutečně stalo, jenže tato funkce ve skutečnosti nebyla v plánu a do finální verze softwaru se nejspíše dostala omylem, jak informuje web PhoneArena.

Mnoho uživatelů Xperií tedy bylo spokojeno s tím, že si konečně mohou nastavit 4K rozlišení za každých okolností, jenže funkce ve skutečnosti vůbec nefungovala a společnost Sony oznámila, že nabídku, kde lze změnit rozlišení v budoucí aktualizaci úplně odstraní. To pochopitelně naštvalo mnoho uživatelů, kteří si na sociálních sítích stěžují a slibují, že si už si žádný telefon od Sony v budoucnu nekoupí.

Displej Sony Xperia 1 VI | foto: Luboš Srb

Mobilní divize Sony balancuje nad propastí

Smartphony Sony se dlouhodobě špatně prodávají a důvodem je jejich vysoká cena a podprůměrné schopnosti fotoaparátů. Ty by přitom mohly být nejlepší na trhu, jelikož Sony vyrábí vlastní mobilní senzory, které využívají téměř všichni konkurenti. Ostatním společnostem tedy dodá ty nejlepší senzory fotoaparátů, ale ve vlastních telefonech na nich nesmyslně šetří.

Celou situaci mohla trochu zlepšit aktualizace, kdyby u podporovaných telefonů byla možnost změnit rozlišení na 4K, jenže jak se nakonec ukázalo, Sony fanoušky nevyslyšelo a nová funkce se ve finálním sestavení softwaru objevila jen omylem. Tím společnost naštvala posledních pár věrných fanoušků telefonů Xperia.

Pokud Sony nezačne naslouchat svým fanouškům a neprovede v mobilní divizi zásadní změny, tak by smartphony Xperie mohly následovat osud těch od LG a HTC, což by byla škoda, protože telefony Sony mají pořád co nabídnout, jen je třeba snížit cenu a zapracovat na fotoaparátech.