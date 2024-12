Samsung chystá odpověď na ohebný iPhone. Má v plánu trojitou skládačku

Samsung si roky držel neotřesitelnou pozici lídra v kategorii ohebných smartphonů, ale trh nyní stagnuje. Samsung nicméně ambice neztrácí. Jednou z cest, jak by mohl znovu zazářit, je podle spekulací uvedení revolučního modelu – trojité skládačky. Tento inovativní koncept by mohl změnit pravidla hry, na jeho debut si však pravděpodobně počkáme až do roku 2026.