Čech nakreslil, jak má vypadat iPhone. Kterou z těchto podob asi Apple vybere?

Apple iPhone 18 Pro prý dorazí bez Dynamic Islandu, nebo s jeho zmenšenou verzí. Face ID pod displejem ale čekejte nejdřív až v roce 2030.

Displej iPhonu 18 Pro budí rozpaky

Ačkoliv Apple ještě nepředstavil letošní modelovou řadu iPhone 17, již nyní se spekuluje o iPhonech, které na trh dorazí až příští rok nebo dokonce ještě později. V posledních týdnech se hovoří především o displeji, technologii Face ID a ikonickém prvku Dynamic Island.

Zprávy se však poměrně rozchází a je těžké odhadnout, které spekulace se blíží pravdě. Poslední informace hovoří o iPhonu 18 Pro, jenž by se mohl zbavit výřezu ve tvaru pilulky, jenž je s námi od iPhonu 14. Apple by podle těchto zpráv vsadil na Face ID pod displejem a v levém horním rohu by se nacházel průstřel pro přední fotoaparát.

Díky detailnímu konceptu se nyní můžeme podívat, jak by takový iPhone 18 Pro mohl vypadat. Absence Dynamic Islandu je zřetelná na první pohled a malý průstřel v levém horním rohu je opravdu nepatrný.

Apple iPhone 18 Pro bez Dynamic Islandu | foto: Filip Vabroušek Apple iPhone 18 Pro s Dynamic Islandem | foto: Filip Vabroušek



Co bude s Dynamic Island?

Jiné zdroje nicméně uvádějí, že Apple nehodlá v modelové řadě iPhone 18 opustit Dynamic Island. Přesto ho ale změní a bude daleko menší, než v dnešních modelech. I na design takového modelu se můžeme podívat na zveřejněném obrázku.

V tomto případě je iPhone na první pohled rozpoznatelnější a Dynamic Island je opravdu výrazně menší. Oba zveřejněné koncepty jsou poměrně kvalitní a dávají nám jasný pohled na to, o jakých designech přední strany se nyní spekuluje nejčastěji.

Možná s nejpřesnějšími informaci přichází i ostřílený analytik Mark Gurman. Podle něj Apple příští rok skutečně zapracuje na designu přední strany modelů z řady iPhone 18. Základní kousky by měly mít stejný Dynamic Island jako je tomu nyní, zatímco varianty „Pro“ tento prvek výrazně zmenší.

Face ID pod displejem až za několik let

Snem fanoušků a uživatelů iPhonů je již dlouhou dobu technologie Face ID umístěná pod samotným zobrazovačem. Uživatelé by rádi pod zobrazovacím panelem viděli i fotoaparát, díky čemuž by displej krásně čistý.

Informace nicméně naznačují, že takový iPhone je skutečně hudbou vzdálené budoucnosti. Zmiňované technologie Apple prý nasadí až v roce 2030, kdy na trh dorazí zřejmě iPhone 23. Tedy alespoň za předpokladu, že za dva roky Apple vynechá iPhone 19 a k dvacetiletému výročí od prvního modelu si nadělí iPhone 20.

