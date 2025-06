Netflix chrlí novinky. Vybral jsem 7 z nich, na které se těším nejvíc (76. díl)

Na Netflix míří spoustu novinek, které si pusťte – například povedená česká pohádka nebo pokračování Hry na oliheň. Na jaké další nové filmy a seriály kouknout?

Nejlepší novinky na Netflixu

Každý týden přidá streamovací služba Netflix do své nabídky zajímavé novinky. Jde především o skvělé filmy, seriály, od kterých se neodtrhnete, nebo napínavé dokumenty.

Ani následující dny Netflix nezpomaluje a do knihovny zařazuje tituly, které by vám rozhodně neměly uniknout. Aktuálně jsem pro vás vybral 7 těch nejzajímavějších novinek, které se nebojím doporučit.

Totální provar: Hovnivá platba (2025)

Netflix do své nabídky přidává nový dokument z oblíbené série Totální provar. Ten nese podtitul Hovnivá platba a ukáže divákovi události z roku 2013, kdy po požáru na palubě zaoceánské lodi uvízly čtyři tisíce cestujících. Bez elektřiny i funkčních toalet.

Datum premiéry: 24.6. 2025

Soukromý učitel (2023)

Hlavním hrdinou snímku Soukromý učitel je muž Ethan, jenž je učitelem dětí pocházejících z elity společnosti. Ethanovi se jednou naskytne možnost učit syna miliardáře, jenž bydlí v odlehlé části New Yorku.

Vyučování však neprobíhá tak, jak je Ethan zvyklý. Bystrému soukromému učiteli totiž brzy dojde, že zájem jeho studenta o jeho život hraničí s posedlostí.

Datum premiéry: 24.6. 2025

Ultimátum: Queer láska (2025)

S druhou sérií se na Netflix vrací populární reality show Ultimátum: Queer láska. V této show vystupuje šest queer párů, které si prohodí své partnery.

Jen tak totiž zjistí, jak na tom skutečně jsou a jestli jejich láska obstojí i proti těžkým zkouškám. Vydrží páry nakonec spolu, nebo je jim souzený někdo jiný?

Datum premiéry: 25.6. 2025

Princezna zakletá v čase 2 (2022)

Česká produkce posílá na Netflix pohádku s názvem Princezna zakletá v čase 2 (odkaz Netflix doplní v den vydání). Hlavní hrdinkou je mladá alchymistka Amélie, která získá zakázanou moc. Dokáže částečně ovládat tok času. Díky užívání této moci ale uvízne v čase a setká se s Amálií z minulosti.

Z temnot času navíc povstane nová hrozba, kterou je alchymista Pán run. Ten touží získat moc nad veškerou magií v Oberonu. Proto musí Amélii připravit o moc nad časem.

Ta však se svými přáteli míří do kouzelného města Ayra, kde sídlí Společenstvo alchymistů, jež se zavázali magii chránit. V průběhu filmu se Amélie musí postavit silnému nepříteli, i své touze po zakázané magii.

Datum premiéry: 25.6. 2025

Hra na oliheň 3 (2025)

Je to teprve pár měsíců, co na Netflix dorazila druhá série nesmírně populárního seriálu Hra na oliheň. Tvůrci ale nenechali fanoušky dlouho čekat a nyní přináší velkolepé finále, které definitivně uzavře příběh Gi-Huna, jenž se do hry podruhé vrátil, aby zničil ty, kteří ji organizují.

Jak se ale v druhé sérii ukázalo, nejde o vůbec jednoduchý cíl. Hlavní postava znovu bojuje o život a povstání, které zorganizoval, neuspělo. Co se tedy s Gi-Hunem stane a odhalí mu takzvaný Master hry svou tvář? To se dozvíme v nadcházejících šesti epizodách.

Datum premiéry: 27.6. 2025

Slušná společnost (2023)

Hlavní hrdinkou komediálního filmu Slušná společnost je dívka jménem Ria Khan. Ta věří, že musí zachránit svou sestru Lenu z jejího chystaného manželství.

Na pomoc si přivolá své přátelé a z jejich pomocí se rozhodne uskutečnit velmi ambiciózní plán. A to provést největší svatební loupež v historii.

Datum premiéry: 28.6. 2025

Byt č. 10-01 (2023)

Snímek Byt č. 10-01 je poněkud netradičním snímkem, jenž sklidil úspěch na mnoha filmových festivalech. Hlavní hrdinou je hrdá a impulzivní žena Inez, která v polovině 90. let unese svého syna Terryho z pěstounské péče.

Inez a Terry se společně snaží vybudovat nový domov a snímek sleduje téměř dvě desetiletí této rodiny. Z Terryho se stává mladý, chytrý ale i tichý muž. Zároveň však na povrch vyplouvají tajemství, která mohou zničit domov, jenž dal tolik práce vybudovat.

Datum premiéry: 29.6. 2025

Zdroj: autorský text / Mobilizueme.cz