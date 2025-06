Apple rozeslal otravnou propagační notifikaci. Porušil tím vlastní pravidla

Apple čelí kritice za reklamní notifikaci v aplikaci Peněženka, kterou propagoval nový film F1. Oznámení odporuje pravidlům App Store i etice.

Apple propaguje svůj film skrze aplikaci Peněženka

Kalifornský gigant financuje mnoho filmů, které se později objeví na platformě Apple TV+, jenže ta je stále ztrátová, a Apple tak vymýšlel, jak obsah z ní více zpropagovat. Nedávno mnoha uživatelům v USA přišla notifikace z Apple Peněženky obsahující propagační sdělení ohledně slevy na vstupenky na nový film F1. Ten společnost z velké části financovala a půjde o jeden z největších hitů dostupných na Apple TV+.

Touto vtíravou reklamou Apple pochopitelně naštval mnoho uživatelů a ti si stěžovali na různých internetových fórech. Pro mnoho lidí je zkrátka nepřijatelné, aby tak citlivá aplikace jako Peněženka odesílala reklamní notifikace. Celá situace je o to bizarnější v tom, že tím společnost porušila i vlastní pravidla App Store.

V podmínkách aplikačního obchodu je totiž jasně vymezeno, že notifikace by neměly být používány k propagačním či marketingovým účelům, pokud se uživatel výslovně nepřihlásil k jejich odběru prostřednictvím příslušného formuláře. Propagace filmu F1 2025 tak porušila pravidla samotného Applu.

Propagační oznámení Applu z aplikace Peněženka | foto: @kifleswing / síť X

Apple TV+ je stále v obří ztrátě

Přes mnoho propagačních akcí a dostupnost exkluzivního obsahu je Apple TV+ stále v obrovské ztrátě, ta se v minulém roce vyšplhala až na 1 miliardu dolarů, a přestože se tato částka může zdát jako dramatická, v kontextu se ziskem 36 miliard dolarů už nemusí vypadat tak špatně. Primárním důvodem ztrátovosti je malý výběr povedených filmů, které by diváky něčím zaujaly.

Právě to je nejspíše důvod, proč někteří uživatelé iPhonů obdrželi oznámení ohledně slevy na nadcházející film F1. Společnost věří, že tento snímek se povedl, snaží se tím maximalizovat jeho dosah a tím zmírnit potenciální ztrátu za letošní rok. Apple do tohoto filmu investoval 140 milionů dolarů, což je téměř polovina z celého rozpočtu snímku. Samotný film zamíří do kin už 26. června 2025.

Apple TV+ má oproti konkurenci i značnou nevýhodu týkající se předplatitelů, jelikož těch má pouze 45 milionů. Nejodebíranější streamovací platformou je Netflix s 300 miliony odběratelů a v závěsu je Disney+ s 125 miliony. Třetí místo obsadilo HBO Max se zhruba 122 miliony předplatitelů. Streamovací platforma od kalifornského giganta má tak před sebou ještě dlouhou cestu, aby se vyrovnala konkurenci.

