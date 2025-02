Kdy dorazí One UI 7? Máme seznam zařízení a možný harmonogram aktualizací

Samsung čelí problémům s One UI 7 – aktualizace se zpožďuje a uživatelé Galaxy S24 stále čekají. Nebude se situace opakovat i s příchodem One UI 8?

Samsung nezvládá aktualizaci na One UI 7

Pro Samsung je systém One UI 7 nejhorší noční můra poslední doby. Nejenom, že není schopný poslat finální verzi ani na své pořád ještě aktuální vlajky Galaxy S24, bohužel ani nedokáže nějak výrazněji specifikovat časový rámec, kdy by mohl nový systém dorazit. Na této řadě aktuálně běží čtvrtá beta a jak to tak vypadá, připravuje se další.

Pravdou každopádně je, že One UI 7 je opravdu velká aktualizace, která zahrnuje rozsáhlé změny uživatelského rozhraní, spoustu nových funkcí a novinky v rámci Galaxy AI. Ani tak se ale nelze zbavit dojmu, že to měl Samsung, jedna z největších technologických firem vůbec, zvládnout mnohem lépe a transparentněji.

A to i z toho důvodu, že má dlouhodobou pověst výrobce s nejlepší softwarovou podporou. Ano, z části za to může i Google, který vydal Android 15 o trochu později, ale Samsungu v aktualizacích aktuálně poráží takřka všichni výrobci. Třeba Nothing, mladá a malá britská firma, poslala Android 15 již na všechny své telefony. U Samsungu svítí v této kolonce pořád velká nula.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nastavení One UI 7 | foto: Luboš Srb

Svítá na lepší časy?

Nejnovější informace o celé situaci, se kterými přišel server Gizmochina, naštěstí naznačují, že se možná pomalu začíná svítat na lepší časy. Pátá beta One UI 7 pro vlajky Galaxy S24 odkazuje na možné brzké vydání finálního sestavení, které by se mohlo udát již v březnu. Spolu s touto řadou se pak v tomto měsíci dočkají i skládačky Galaxy Z Fold a Flip.

Možný časový rámec aktualizací One UI 7

Březen 2025

řada Galaxy S24, skládací telefony Galaxy Z Fold a Flip

Q2 2025 (duben až červen)

řady Galaxy A, Galaxy M, Galaxy F

Uvidíme, zda se Samsungu konečně podaří v dohledné době aktualizovat alespoň vlajky Galaxy S24 a nové skládačky Galaxy Z Fold 6 a Flip 6. Jeho pověst jako výrobce s nejlepší podporou dostává povážlivé trhliny a rozhodně nebude snadné celou situaci napravit. Je jasné, že na One UI 7 bude chtít jihokorejský výrobce co možná nejrychleji zapomenout.

Samsung One UI 7 beta

Napraví situaci One UI 8?

Další verze populárního systému, One UI 8, by mohla být pro Samsung spásou. Mluví se o tom, že ji vydá výrazně dřív, možná již na podzim tohoto roku a napraví tak svou reputaci. Práce na této nové verzi již údajně probíhají a Samsung ji vyvíjí paralelně s One UI 7, a to z důvodu, aby se aktuální situace již neopakovala.