Hodinky, které jen tak u někoho neuvidíte. Nosí se na prstu, mají punc sběratelství

Miniaturní hodinky Casio Ring Watch se vrací. Kultovní digitálky na prst jdou znovu do prodeje, ale jen v Anglii a pouze přes loterii. Bude to chtít štěstí.

Bizarní hodinky se vrací do prodeje

Svět elektroniky umí být bohatý na zajímavé a originální produkty. Nouze není ani o vyloženě bizarní počiny a jedním z těch nejvýstřednějších jsou určitě hodinky Casio Ring Watch CRW-001-1. A čím jsou vlastně tak zvláštní? Jsou to totiž hodinky na prst.

Ano, jedná se o víceméně klasické a dnes již ikonické digitálky značky Casio s tím rozdílem, že jsou, na rozdíl od klasiky, zmenšeny tak, aby se daly nosit na prstě. Jedná se tedy o jakousi kombinaci chytrých hodinek s chytrým prstenem, ale bez oné chytrosti.

Očividně je to tak trochu „hipsteřina“, ale tyto hodinky na prst, které Casio představilo vloni, mají dnes až kultovní status. Slavná hodinářská firma z Japonska je uvedla do prodeje koncem loňského roku, a to k příležitosti 50. výročí existence značky.

Casio Ring Watch | foto: Casio

Loterie pro zákazníky v Anglii

Sehnat tyto hodinky / prsten oficiální cestou již prakticky není možné a sem tam se nějaký kus objeví na portálech typu eBay. Nejsou vyloženě extrémně drahé a jejich cena se často pohybuje okolo 8 až 15 tisíc korun, nicméně sběratelský potenciál určitě mají.

Casio se nyní rozhodlo, že obnoví jejich skladové zásoby a umožní zájemcům zakoupit je přes oficiální kanál. To se ale bohužel týká jen Velké Británie a ani tamní zákaznici to nebudou mít s nákupem těchto hodinek snadné. Budou se totiž muset spolehnout na pořádnou porci štěstí.

Skladové zásoby budou samozřejmě omezené a k nákupu budou připuštěni jen ti zájemci, kteří zvítězí v loterii. Kolik přesně kusů se v Anglii dostane do prodeje je prozatím bohužel neznámé, ale dá se předpokládat, že jich moc nebude a Casio tak zachová určitou exkluzivitu tohoto produktu.

Malé hodinky s funkcemi hodinek

Pokud jste čekali, že mají prstenové hodinky Casio Ring Watch nějaké zázračné funkce, asi byste byli zklamáni. V designu připomínající tradiční digitálky Casio se nachází vesměs tradiční funkce v podobě zobrazení času ve dvou pásmech, nebo stopek s přesností na 1/100 sekundy.

Hodinky dále nabízí kalendář, mají dva časové formáty (12/24 hodin) a upozorní na každou ukončenou hodinu. Můžou se také pochlubit konstrukcí z nerezové oceli, jsou vodotěsné a standardně padnou na prst o velikosti 22 (pomocí podložek je ale možné velikost upravovat).

Zdroj: Notebookcheck