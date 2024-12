Nintendo Switch 2 je na cestě. Kdy konzole vyjde a kolik bude stát?

Druhá generace populární konzole Nintendo Switch ne a ne vyjít. Japonský videoherní gigant na ní pracuje již poměrně dlouho, jeden únik střídá druhý a již několikrát byly potvrzeny „zaručené“ informace týkající se data vydání. Nejnovější únik přináší prozatím asi nejvíc realistický pohled na to, kdy by mohl Switch 2 dorazit.

Když se oprostíme od tohoto roku, kdy tedy nový Switch 2 rozhodně nevyjde, většina spekulací se upírala k březnu příštího roku. To vypadá docela realisticky, ačkoliv nejnovější informace, které pochází z šesti na sobě nezávislých herní studií, hovoří zase trochu jinak. Dle nich vyjde druhá generace této konzole až o něco později, a to v letních měsících.

O tom, že se druhé generace populární konzole Switch dočkáme ještě letos, se v první polovině tohoto roku hojně spekulovalo. Postupem času ale začaly unikat informace, že konzole dorazí až v roce 2025 a nejnovější únik, který zveřejnil web Nintenduo , přináší zatím asi nejvíc realistický pohled na to, kdy by mohla tato konzole dorazit.

Dobrou zprávou pro všechny hráče je, že Switch 2 bude plně kompatibilní s první generací, což znamená, že hry z původní verze poběží i na novém modelu. Těšit se můžeme také na výrazně přepracované ovladače, jenž by měly dostat nový, magnetický způsob uchycení a novinek bude pochopitelně více. Fanoušci se mají rozhodně na co těšit.

Kolik bude Switch 2 stát?

Jednou z dalších velkých neznámých je pak i cena, o které se samozřejmě též čile spekuluje. Dle posledních informací by měl Switch 2 stát při příchodu na trh něco mezi 400 a 500 eury, což je rozpětí od 10 do 12,5 tisíc korun. To by bylo víc než kolik stál původní model i novější verze OLED, nicméně chytřejší budeme v tomto směru až po představení.