Na co kouknout na Oneplay? Vybral jsem 6 absolutně nejlepších novinek (12. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se těšte na filmy Jumanji: Vítejte v džungli, Jak vycvičit draky, či seriál Manhunt. Na co dalšího kouknout?

Nejlepší novinky na Oneplay

Oneplay je česká streamovací platforma, která svým divákům kromě živého přenosu nabízí i skvělé filmové novinky, seriálové hity nebo napínavé dokumenty.

V následujících dnech navíc hodlá Oneplay svou nabídku obohatit o skvělé noviny. Co tedy rozhodně doporučuji ke shlédnutí a co by vám za žádnou cenu nemělo uniknout?

Jak vycvičit draky (2013)

Na platformu Oneplay aktuálně míří druhá série populárního animovaného seriálu pro děti, kterým je Jak vycvičit draky. Příběh navazuje na stejnojmenný úspěšný film a přenáší draky a Vikingy do seriálové podoby. Tito Vikingové se už draků nebojí a na ostrově Berk dokonce založili úspěšnou Dračí akademii.

Datum premiéry: 2.6. 2025

Seriál Jak vycvičit draky | foto: Nerdfix

Kukang Movie: Příběh o otlouních a lidech (2023)

Kukang Movie: Příběh o otlouních a lidech je dokumentárním filmem, ve kterém divák nahlédne do zákulisí Záchranného programu Kugang. Pomocí časosběrných záběrů sledujeme, jak pracovníci programu ochraňují přírodu a živočichy v nich. Dokument také ukazuje sílu přátelství, odhodlání ale i nezdary a úspěchy.

Datum premiéry: 2.6. 2025

Městečko Broadchurch (2013)

Krimi seriál Městečko Broadchurch začíná v momentě, kdy se na pláži nedaleko města nalezne tělo mrtvého jedenáctiletého chlapce Dannyho. Zpráva o jeho smrti nezasáhne jen rodinu a blízké, ale všechny obyvatele městečka Broadchurch. Aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, ujme se případu elitní detektiv Alec Hardy, kterému ve vyšetřování pomůže talentovaná policistka Ellie Miller.

Datum premiéry: 3.6. 2025

Bachelor Austrálie (2021)

Na obrazovkách Oneplay pomalu míří do finále slovenská reality show Růža pre nevestu, avšak diváci nemusí smutnit. Platforma již brzy vypustí australskou verzi Bachelor. Skupina nádherných a sympatických žen bydlí na společné vile, kde bojují o srdce pana Božského. Kdo nakonec uloví lásku svého života?

Datum premiéry: 5.6. 2025

Jumanji: Vítejte v džungli (2017)

Jumanji: Vítejte v džungli je americká dobrodružná komedie. Příběh začíná u čtyřech školáků, kteří objeví jednu starou videohru. Tuto hru si samozřejmě chtějí zahrát a na začátku si tak musí vybrat postavy, za které budou hrát. Nejde ale jen o obyčejnou hru. Tato hra je totiž přenese do světa Jumanji.

Zde se ocitnou v těle vybraných postav a musí absolvovat životní dobrodružství, které je zavede na tajuplná místa. Cíl je poté více než jasný. Hru musí dohrát, nebo se z tohoto světa již nikdy nedostanou a zůstanou v Jumanji na věky.

Datum premiéry: 6.6. 2025

Manhunt: Unabomber (2017)

Oblíbený seriál Manhunt se vrací na obrazovky Oneplay s novou sérií. Tentokrát FBI řeší případ, ke kterému nevedou žádné stopy. Veřejnost je vyděšena a kriminálníka se nedaří najít. Proto FBI na případ nasadí zcela výjimečného detektiva. Ten má před sebou jediný úkol. Musí vypátrat nechvalně proslulého Unabombera.

Datum premiéry: 6.6. 2025

Zdroj: vlastní zpracování / redakce Mobilizujeme.cz