Mobil se solárními panely – Zní to skvěle, ale použitelné to (zatím) moc není

MWC 2025 skončilo a přineslo řadu novinek. Mezi nejbizarnější patří solární telefon Infinix, který ukazuje budoucnost nabíjení, ale s řadou omezení.

Barcelonské výstaviště zavírá brány

Mobilní světový kongres (MWC) je největší mobilní událost roku a aktuální ročník před pár dny skončil. Stejně jako každý rok, i letos jsme se dočkali spousty zajímavých a inovativních novinek, stejně jako bizarních pokusů, často konceptů, které se do sériové výroby nikdy nedostanou. Jeden z nejbizarnějších počinů na MWC 2025 předvedl čínský Infinix.

Ten zde ukázal několik sice zajímavých, ale zároveň i lehce úsměvných konceptů, jako například véčkový telefon skládaný nadvakrát, či solární telefon. A právě o něm bude řeč. Zdá se, že se v solární technologii shlédlo více výrobců a například Lenovo ukázalo v Barceloně notebook se solárními panely integrovanými do víka.

Na papíře dává elektronika se solárním nabíjením smysl, jenže ve skutečnosti to nikdy úplně dobře nefungovalo a je pravděpodobné, že koncept solárního telefonu od Infinixu na tom nebude jinak. Tak jako tak je to po technologické stránce zajímavý počin postavený na perovskitových solárních článcích, které jsou výrazně tenčí a účinnější než klasika.

Koncept pouzdra se solárním nabíjením | foto: The Verge

Soláry jako nouzové nabíjení?

Koncept telefonu Infinix obsahuje poměrně pokročilý solární systém, který obsahuje například technologii sledování maximálního výkonu pro optimální fungování bez přehřívání. Výkon tohoto nabíjení čítá bohužel jen 2 W, takže klasickou nabíječku samozřejmě nezastoupí a postačí tak maximálně k udržení provozu při nižším vytížení telefonu.

Ony 2 W výkonu stačí na doplnění 10 % energie za hodinu, což samozřejmě není na standardní používání a opravdu se jedná spíše o systém pro stav nouze. Na zádech telefonu se, kromě samotných panelů, vyskytuje také informační LED kruhové světlo, které informuje uživatele o tom, že je solární nabíjení v provozu a to umí vytěžit energii z jakéhokoliv zdroje světla.

Toto řešení má ale samozřejmě spoustu nevýhod, a kromě nízkého výkonu je to i fakt, že mobil musí být otočený displejem dole. Nehledě na to, že telefon vystavený ostrému slunci či silnému zdroji světla bude po chvilce pořádně rozpálený. To jsou ale všechno věci, na kterých se dá zapracovat a ve finále se tak může solární nabíjení dostat do reálně použitelného konceptu.

Ve hře je i solární pouzdro

Kromě konceptu telefonu se solárním nabíjením ukázal Infinix na MWC 2025 také externí pouzdro s integrovanými solárními panely, což je věc, která dává smysl o trochu víc. Díky němu by bylo možné dodat tento typ nabíjení víceméně jakémukoliv konvenčnímu telefonu. I když jsou oba tyto koncepty poměrně bizarními počiny, jedná se o krok zajímavým směrem, který by se mohl postupně rozvinout v něco víc.