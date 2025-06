Lidl má klimatizace a ventilátory s obří slevou, cena již od 89 Kč. Ale pospěšte si

Léto přináší tropy, ale Lidl nabízí řešení. Využijte 20% slevu na všechny ventilátory i klimatizace. Češi mají o akci velký zájem, zásoby se rychle tenčí.

Léto v plném proudu

Prázdniny se kvapem blíží a to znamená, že nás čeká nejteplejší období v roce. Právě červenec a srpen bývají těmi nejteplejšími měsíci a nevypadá to, že by se na tom letos mělo něco měnit. Teplota stoupá, a to jak venku, tak v našich obydlích a je třeba s tím něco udělat.

Zcela ideálním řešením je samozřejmě klimatizace, ale ne každý si ji může dopřát. V tomto případě odvedou pořádný kus práce i ventilátory a různí pomocníci tohoto typu, které se aktuálně prodávají na každém rohu. Prodává je také Lidl-shop, a to navíc s velkými slevami.

Populární prodejce rozjel akci v podobě 20% slevy na všechny klimatizace a ventilátory, takže je ideální čas ke koupi nějakého toho pomocníka. Tropické noci se blíží a hrozí, že se bez nějakého toho ochlazení ani nevyspíme.

Ventilátor z Lidl-shopu | foto: Lidl

Cena již od 89 korun

V rámci této akce je k dispozici celkově 28 produktů a ten úplně nejlevnější vychází na pouhých 89,90 korun. V tomto případě se jedná o kompaktní ventilátor, který je kombinovaný s rozprašovačem. Spolu se studeným vánkem se tak osvěžíte i vodní mlhou.

Tento zajímavý osvěžovač má nádobu na vodu o objemu 350 ml a ventilátor je poháněn prostřednictvím AA baterie. Dále se v nabídce nachází různé mini ventilátory, modely se sloupovou konstrukcí, či klasické, stojanové ventilátory.

Vrcholem jsou pak mobilní klimatizace od firem Silvercrest a Comfee, na kterých lze díky 20% slevě už pořádně ušetřit. První vychází na 3 999 korun (původně 4 999 korun) a druhá pak na 8 799 korun (původně 10 999 korun).

Jak využít 20% slevu na klimatizace a ventilátory?

Tyto produkty naleznete v obchodě Lidl-shop a sleva ve výši 20 % se aplikuje prostřednictvím speciální kódu „Klima20“. Vámi vybrané zboží vložte normálně do košíku, a jakmile se dostanete k pokladně, ve spodní části se nachází speciální políčko k zadání slevového kódu.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz