Letní novinky u Vodafone. Vylepšený roaming a nabídka neomezených dat zdarma

Léto je za rohem a Vodafone právě včas přináší nové výhody. Zákazníci se mohou těšit na levnější data v zahraničí a neomezená data pro předplacenky.

Vodafone vám zpříjemní léto

Léto se nezadržitelně blíží a Vodafone již předčasně představil svou nadílku výhod pro toto období. Ta obsahuje datové balíčky pro vycestování mimo země EU a na své si přijdou i uživatelé předplacených karet, jelikož ti obdrží neomezená data zdarma.

Všichni zákazníci, kteří plánují vycestovat mimo Evropskou unii a mají tarif od Vodafone, si od 2. června 2025 mohou vybrat ze dvou zvýhodněných datových balíčků. Pokud jedete na týdenní dovolenou, můžete si aktivovat 3 GB dat na týden za 299 Kč, a pro delší pobyty přijde vhod 7 GB dat po dobu 30 dní. V případě, že v cizině budete pouze jeden den, můžete si aktivovat 1 GB dat navíc za 199 Kč.

Nové datové balíčky lze využít ve 131 vybraných zemích po celém světě v rámci roamingové zóny 2 a 3, do které spadají státy jako Japonsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, USA, Egypt či Švýcarsko. Všechny tyto balíčky mají platnost do 31. srpna, tedy do konce letních prázdnin. Lze je aktivovat skrze mobilní aplikaci Můj Vodafone nebo přes SMS samoobsluhu.

Letní akce od Vodafone | foto: Vodafone

Neomezená data pro předplacené karty

Ať už vycestujete do ciziny nebo ne, nejvíce si léto užijí majitelé předplacených karet, jelikož pro ty si Vodafone připravil speciální akci s týdenními neomezenými daty. Ta si můžete aktivovat každý měsíc, tedy v červnu, červenci a srpnu.

Abyste akci mohli využít, je třeba mít aktivovaný jeden balíček z kategorie Data + SMS nebo Komplet v ceně minimálně 149 Kč. Samotná aktivace je zcela zdarma a hodí se při cestování po Česku nebo při pobytu na chalupě, kde nemáte přístup k internetu. Neomezená data na týden je třeba si předem aktivovat.

Operátor myslel i na firemní zákazníky a Business zóna se rozšíří z 35 na 131 zemí, takže ceny za volání a SMS budou levnější ve vícero nejnavštěvovanějších zemích. Vodafone zároveň zlevnil datové balíčky a ten nejlevnější s 1 GB vyjde na 218 Kč bez DPH.

Zdroj: tisková zpráva Vodafone