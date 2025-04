iPhone 17 Air už je k vyzkoušení v prvním obchodě. Zatím jde jen o maketu

Apple chystá velké změny. iPhone 17 Air s tenkým designem nahradí model Plus. Maketa už je vystavená v čínském obchodě.

iPhone 17 Air v ruce

Apple letos udělá v nové generaci iPhonů velké změny a nahradí neúspěšný model Plus variantou Air. Ta bude postavena okolo ultra-tenké konstrukce a rozhodně se jedná o jeden z nejočekávanějších telefonů roku, což potvrzuje i nekonečné množství všemožných úniků.

Není snad dne, kdy by tato vyhlížená novinka nebyla terčem nějakého úniku a jeden z největších dorazil právě teď. Pokud jste ochotni zaletět si do Číny, můžete si iPhone 17 Air dokonce osahat ve vlastních rukou. Jeden z obchodů ho totiž již vystavuje ve své prodejně.

Samozřejmě se nejedná o funkční model, ale jen o maketu, která byla vyrobeny na základě dříve uniklých CAD souborů. Konkrétněji byla vytištěna na 3D tiskárně, takže pokud ji vlastníte, budete dostatečně šikovní a tyto soubory si seženete, můžete si iPhone 17 Air vytisknout klidně doma.

Designem tenký iPhone určitě zaujme

Jak můžete vidět ve videu informátora Majin Bu, tato maketa iPhonu 17 Air vytištěná 3D tiskárnou vypadá opravdu velmi věrně a je vskutku detailní. Jejím hlavním prvkem je pak samozřejmě modul fotoaparátu na zádech, který je podlouhlý a roztažený přes celou šířku šasi.

Fotoaparát má jen jeden objektiv a ze zad vystupuje poměrně výrazně, což jen umocňuje tenké šasi telefonu. Plnohodnotný iPhone (pravděpodobně 16 Pro) působí po přiložení k této maketě jako tlouštík, ačkoliv má profil tenký 8,3 mm a celkově patří spíše mezi ty tenčí telefony.

Pro Apple bude iPhone 17 Air jedním z nejdůležitějších telefonů a uvidíme, zda se bude jednat o úspěšný počin. Model Plus totiž prodejně nijak zvlášť nezářil, a to ostatně platí i pro kompaktní model Mini, se kterým to Apple zkoušel v letech 2020 a 2021.

Tenké telefony se derou do popředí

Kromě Applu letos představí svůj tenký telefon také Samsung, a to model Galaxy S25 Edge a vypadá to, že se na tento typ mobilů budou výrobci zaměřovat víc a víc. Na MWC 2025 v Barceloně bylo k vidění několik tenkých konceptů a zdá se, že se tento aspekt dostává čím dál víc do popředí.