Vivo X200 Ultra je mobil s nejlepším fotoaparátem na světě. Do Česka se nedostane

Vivo představilo X200 Ultra, nový supermobil s důrazem na fotoaparát. Nabízí špičkovou výbavu a profesionální příslušenství.

Nejnovější supermobil od Vivo

Výrobci moc rádi označují své vrcholné telefony slovíčkem Ultra a používá ho i čínské Vivo. To aktuálně představilo svou novou vlajkovou loď s označením X200 Ultra, která prezentuje to nejlepší, co tento výrobce nabízí. Hlavní zbraní této novinky je samozřejmě fotoaparát a Vivo svou nejnovější Ultru doplnilo i o velmi zajímavé fotografické příslušenství.

Design vychází z ostatních telefonů v rámci řady X200 a vsází na kruhový fotoaparát na zádech vskutku úctyhodných rozměrů. Tato platforma ční ze zad mnohem výrazněji než u konvenčních modelů a v jejím středu se nachází modré logo společnosti Zeiss, která se na fotoaparátu podílela. Kromě designu pak Vivo X200 Ultra vyniká i co se konstrukce týče.

Plochý rámeček je vyrobený z hliníku, záda kryje odolné sklo a telefon se chlubí zvýšenou odolností dle krytí IP68/IP69, což znamená, že kromě klasiky odolá i tlakové vodě. Specialitou je pak programovatelné tlačítko na pravé straně telefonu, které slouží jako mechanická spoušť fotoaparátu, ale je s jeho pomocí možné provádět také nastavení expozice, nebo ovládat zoom.

Fotopříslušenství k mobilu Vivo X200 Ultra | foto: Vivo

V hlavní roli fotoaparát

Předností Viva X200 Ultra je pochopitelně fotoaparát, který má rozlišení 50 + 200 + 50 Mpx. Hlavní čip Sony LYT-818 doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv (senzor Samsung ISOCELL HP9) a třetím do party je ultra-širokoúhlý objektiv (Sony LYT-818). Všechny objektivy jsou opticky stabilizované a Vivo doplnilo sestavu hned o dva koprocesory pro zpracování fotografií.

Díky speciálnímu příslušenství je možné proměnit Vivo X200 Ultra takřka na profesionální fotoaparát. Jedním u nich je přídavný grip s ovládacími prvky i baterií a zajímavě vypadá také externí teleobjektiv. Ten je složený ze 13 skleněných čoček, nasouvá se na speciální držák a umí fotoaparátu přidat 2,35× optický zoom (teleobjektiv zvládá sám o sobě 3,7× optický zoom).

Vivo X200 Ultra – specifikace

Rozměry: 163,1 × 76,8 × 8,7 mm

Hmotnost: 229 gramů

Zvýšená odolnost: IP68/IP69

Snímač otisků prstů: v displeji

Displej: 6,82 palce, AMOLED, 3168 × 1440 pixelů, LTPO (1-120 Hz)

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Operační paměť: 12 nebo 16 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 / 512 GB, 1 TB

Fotoaparát: 50 + 200 + 50 Mpx

Konektivita: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, NFC, satelitní komunikace

Baterie: 6000 mAh + 90W drátové + 40W bezdrátové nabíjení

Vivo X200 Ultra v ruce | foto: Vivo

Cena a dostupnost

Vivo X200 Ultra vstoupí do prodeje 29. dubna v Číně a tam bohužel také zůstane. Stejně jako u předchůdce, ani u tohoto nového modelu není v plánu prodej na globálních trzích a je to určitě škoda.

Základní verze s pamětí 12 + 256 GB stojí 6 499 jüanů (cca 19 400 korun bez DPH) a vrcholný model (16 GB RAM + 1 TB ROM) vyjde na 7 999 jüanů (23 890 korun bez DPH).