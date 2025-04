Vzestup virtuálních influencerů – Nová internetová revoluce na obzoru?

Umělá inteligence rychle proniká do světa influencerů. Virtuální tvůrci získávají obří sledovanost a mění podobu online obsahu.

Umělá inteligence přebírá otěže

Boom okolo umělé inteligence trvá již několik let a vypadá to, že jen tak neopadne. Predikuje se jí zářná budoucnost, ale experti před ní z dobrých důvodů varují, a ačkoliv scénář jako z filmu Terminátor ve hře asi ještě pár let nebude, rozhodně je dobré přistupovat k ní obezřetně. AI zasahuje takřka do všech segmentů a jedním z nich jsou také influenceři.

Google zveřejnil zprávu o vlivu umělé inteligence na svět influencerů a ta se opírá hlavně o to, že počet virtuálních influencerů velmi rychle roste. A to nejenom na YouTube, kterého se tato zpráva týká, ale obecně ve světě sociálních sítí. Sice se může zdát nepravděpodobné, že by tyto digitální postavy získaly větší sledovanost než skuteční lidé, ale opak je pravdou.

V loňském roce dosáhl vzorek čítající 300 virtuálních influencerů na YouTube vpravdě úctyhodných čísel. Tito tvůrci vykázali více než 15 miliard zhlédnutí ve videích, živých přenosech a krátkých videích, přičemž jedna miliarda pocházela výhradně z USA. Mezi nejvlivnější virtuální postavy patří Nuero-Sama, Code Miko, nebo Hatsune Miku.

YouTube | foto: Unsplash

Virtuální influenceři se zlepšují

Skutečností je, že technologie se neustále zlepšují a s tím se zlepšují a zdokonalují i virtuální influenceři. Dočkáme se doby, a možná ani není tak daleko, kdy budou lidé vygenerovaní umělou inteligencí zcela nerozeznatelní od reálných postav. To otevře nové dveře k dalšímu obsahu, ve kterém bude možné prakticky cokoliv.

Například již zmíněná postava Hatsune Miku, která se v online světě pohybuje již od roku 2007 a je vyobrazena jako 16letá dívka se zelenými vlasy, dosáhla v roce 2024 na úctyhodná čísla. Videa, která mají s touto postavou něco společného, vygenerovala vloni takřka 6 miliard zhlédnutí a Hatsune Miku je jakýsi předobraz všech současných virtuálních influencerů.

Tento trend je patrný i jinde a rozhodně neplatí jen pro YouTube. Spousta virtuálních influencerů operuje i na TikToku a je jasné, že se postupem času výrazněji rozšíří i na další sociální platformy. Za zmínku pak rozhodně stojí i virtuální tvůrkyně Ami Yamato, či skupina Gorillaz, která tak trochu předběhla dobu a stala se vlastně první virtuální skupinou na světě.

Vliv virtuálních influencerů roste

Z nedávného výzkumu v rámci YouTube vyšla najevo spousta zajímavých informací. Například 57 % všech dotázaných (věk 14 až 44 let) sledovalo za uplynulých 12 měsíců nějaké virtuálního youtubera, nebo influencera a celá jedna třetina stovky nejúspěšnějších kanálů věnujících se GTA 5 za červen 2024 pocházela od virtuálních tvůrců.